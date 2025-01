Jezivo proročanstvo: Snimka Joea Rogana postala viralna, vatrogasac predvidio požar u L.A.-u i sve 'izbezumio'

Posljednjih dana Los Angeles bori se s masovnim požarima, meteorolozi su to najavili, požar je proširio vjetar i protiv cijelog sustava gotovo se nemoguće boriti. Tisuće kuća je uništeno, nekoliko ljudi ozlijeđeno, a mnogo ih je evakuirano iz svojih domova. Cijeli tijek događaja oko požara možete pratiti OVDJE.

Osim snimki požara, ljudi kako bježe, društvenim mrežama počeo se širiti i video popularnog Joea Rogana. Naime, on je u svom podcastu "Iskustvo Joea Rogana" prije nekoliko mjeseci predvidio da će grad snaći ovakva katastrofa. U srpnju je razgovarao s kolegom komičarem Samom Morrilom, nosio je majicu Vatrogasne službe Los Angelesa te upozoravao da će, kad 'pravi vjetar' zahvati, vatra spaliti L.A. do oceana.

