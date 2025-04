FOTO Ovo je najranjivija točka od kuda bi Putin mogao krenuti u napad na EU i NATO

Litva planira nadograditi i ojačati drugu rutu kroz Suwałki koridor - ključnu točku uz granicu s Poljskom koja se smatra jednim od najvjerojatnijih područja za potencijalni ruski napad na Europsku uniju i NATO. "Ove ceste su nam ključne s gledišta sigurnosti i obrane," izjavio je litavski zamjenik ministra obrane Tomas Godliauskas za Politico u telefonskom intervjuu. "Oduvijek su bile dio našeg civilno-vojnog planiranja kao ključne kopnene rute za savezničku potporu tijekom krize", dodao je.

Foto: Reuters/PIXSELL

Suwałki koridor je rijetko naseljeno područje širine 100 kilometara prekriveno šumom i ravnim terenom koje povezuje Poljsku i Litvu, a graniči s bjeloruskim saveznikom Kremlja i ruskom enklavom Kalinjingrad. Smatra se jednom od najranjivijih točaka NATO-a, služeći kao vitalni kopneni koridor koji povezuje baltičke države s ostatkom saveza. Litva trenutno ima dvije glavne ceste koje prelaze koridor: jednu koja vodi od Kaunasa u Litvi do Varšave - dio vojnog koridora Via Baltica - i uobičajenu rutu između litavske prijestolnice Vilniusa i poljskog grada Augustówa. U koordinaciji s Poljskom, Litva sada planira proširiti svoju vojnu infrastrukturnu mrežu izvan Via Baltice - koja je primarna ruta zemlje za savezničke pojačanja - nadogradnjom ceste Vilnius-Augustów za dvojnu uporabu, kako za civilne tako i za vojne potrebe. Via Baltica i linija Rail Baltica - projekt izgradnje brze željezničke veze od Baltika do Poljske - trenutno služe kao primarni kanali za vojnu mobilnost. Cilj je poboljšati protok robe, olakšati kretanje trupa i podržati potencijalne civilne evakuacije u slučaju rata. "To je samo još jedna opcija za osiguravanje bolje logistike u vrijeme potrebe," rekao je Godliauskas.

Ovaj napor dio je šireg europskog poticaja za ulaganje u infrastrukturu dvojne namjene - projekte osmišljene za zadovoljavanje i civilnih i vojnih potreba. Zemlje poput Španjolske, Belgije i Slovačke provode slične nadogradnje. Povjerenik EU-a za obranu Andrius Kubilius izjavio je da će blok morati potrošiti najmanje 70 milijardi eura kako bi hitno prilagodio svoje željezničke, cestovne, morske i zračne koridore. Uz poboljšanje mobilnosti, projekt Suwałki mogao bi uključivati i nove mjere granične sigurnosti.

"Posebno u području Suwałkija, razgovara se o novim zaštitama duž granica s Kalinjingradom i Bjelorusijom," rekao je Godliauskas, spominjući rasprave o postavljanju elemenata za suzbijanje mobilnosti blizu ili na granicama, poput kontrolnih točaka na cestama i sustava blokiranja kao što su cementne barijere. Godliauskas je također rekao da je osiguravanje slobode kretanja trupa i robe duž dviju cesta prioritet te je dodao da će Rusija vjerojatno pomno pratiti takve operacije zaštite granica kao "osjetljive i vitalne" informacije. Također je dodao da se sigurnosne mjere protežu izvan fizičke domene. "Raspravljamo o tome kako riješiti problem GPS spoofinga i ometanja iz Rusije, što već utječe na naše sustave civilnog zrakoplovstva i navigacije", dodao je.

Puni opseg projekta uključuje rekonstrukciju 113 kilometara ceste i obnovu osam mostova. Litavski zamjenik ministra prometa Roderikas Žiobakas nedavno je izjavio za POLITICO da se očekuje da će radovi biti završeni do 2028. godine.

Foto: Reuters/PIXSELL

Godliauskas je bio oprezniji. "Kod multinacionalnih projekata, stvari mogu potrajati duže," rekao je. "Ali nadamo se da će nam geopolitička situacija, naš interes i poljske sposobnosti omogućiti da postignemo taj rok", kazao je. Litva se nada osigurati financiranje EU-a za projekt. "Lobirat ćemo EU - zajedno s Poljskom, Estonijom i Latvijom - kako bismo osigurali da se ovi projekti prioritiziraju" u sljedećem višegodišnjem proračunu bloka, rekao je Godliauskas.

Iako je usklađen s ciljevima vojne mobilnosti EU-a i NATO-a, projekt ceste nije službeno dio programa nijedne organizacije. Umjesto toga, financira se kao bilateralna inicijativa između poljskih i litavskih ministarstava prometa i obrane. "Uložit ćemo u dionicu do litavske granice i tražimo od Poljske da nadogradi svoju stranu ceste Augustów kako bi zadovoljila standarde vojne mobilnosti," rekao je Godliauskas. Poljski dužnosnici nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.