Moskovski državni institut za međunarodne odnose (MGIMO) smatra se ekvivalentom Oxbridgea u svijetu ruske vanjske politike, gdje se od Staljinova doba školuju diplomati zemlje. Njegovi diplomanti, među kojima je i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, poznati su po enciklopedijskom poznavanju međunarodnih ugovora i višejezičnim vještinama, što im omogućuje da zastupaju interese Kremlja u svakom kutku svijeta.

Međutim, kako Donald Trump možda uskoro sazna na teži način, što su toplije riječi izaslanika Kremlja, to je hladniji i ciničniji njihov cilj. Takvo upozorenje dolazi od bivše studentice instituta, Inne Bondarenko, koja tvrdi da je doktrina škole "govoriti diplomatski, a prakticirati prisilu". U rijetkom uvidu u unutarnje funkcioniranje vanjske politike Kremlja, Bondarenko je u članku za prošlotjedni Moscow Times otkrila pojedinosti o svom iskustvu kao pripravnice diplomatkinje na institutu od 2015. do 2020. godine.

"Učili su nas citirati međunarodno pravo dok kršimo njegov duh, braniti norme dok ih rušimo i govoriti o miru dok opravdavamo i vodimo ratove", napisala je. "Gruzija. Sirija. Ukrajina. Koristili smo tvrdnje o 'teritorijalnom integritetu' ili 'samoodređenju' koje su odgovarale dnevnom narativu."

Upozorenje Bondarenko dolazi usred sve očitijih znakova da Trumpovi hvaljeni planovi za primirje između Ukrajine i Rusije – najavljeni s velikom pompom prije mjesec dana – ne donose rezultate. Kao znak rastuće frustracije Washingtona, američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je u petak da će se Sjedinjene Države "okrenuti drugim stvarima" ako u sljedećih nekoliko dana ne bude napretka u mirovnim naporima za Ukrajinu.

Unatoč izjavama Vladimira Putina da želi primirje i pohvalama Trumpu za "sve što čini" kako bi popravio odnose između SAD-a i Rusije, Moskva nastavlja voditi sveopći rat protiv Kijekova, uključujući prošlotjedni raketni napad na grad Sumy u kojem je poginulo 34 civila. Takve taktike, prema Bondarenko, odražavaju "ofenzivni realizam" koji se podučava na institutu – suprotnost zapadnjačkom idealu međudržavne suradnje. "Govorite diplomatski, prakticirajte prisilu", napisala je. "To nije samo licemjerje, to je strategija. To je realpolitika u koju su nas učili vjerovati i provoditi."

U intervjuu za The Telegraph, 27-godišnja Bondarenko, porijeklom iz regije Kursk u Rusiji, rekla je da je bila presretna kada je prvi put primljena na institut, koji ima stroge akademske kriterije za upis. Međutim, kako je Putinov režim postajao sve neprijateljskiji prema Zapadu, profesori na institutu slijedili su taj primjer. "Pranje mozga i propaganda bili su vrlo snažni, a kao mladi student osjećate se preplavljenim što ste u ovom centru moći. Mnogi profesori tamo rade u ruskoj politici možda 50 godina, pa se očekuje da prihvatite sve što kažu."

Među akademskim dogmama bile su tvrdnje da Krim pripada Rusiji te da su srpski ratni zločinci nepravedno gonjeni u Hagu zbog masakra bošnjačkih Muslimana u Srebrenici. "Imali smo jednog predavača koji je doslovno sat vremena branio osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i Slobodana Miloševića (koji je umro tijekom suđenja za ratne zločine)", rekla je.

Fakultet je također gajio "kultnu" privrženost Lavrovu, poznatom po svom borbenom pristupu na međunarodnoj sceni. Kao majstor ugovora, procedura i geografije, Lavrov koristi svoje znanje da zastraši protivnike, poput poznatog slučaja kada je Liz Truss ismijavao zbog nepoznavanja ruskih provincija tijekom pregovora prije rata u Ukrajini. Na istom sastanku, kategorički je zanijekao da Rusija planira invaziju.

Lavrov, 75-godišnjak, i dalje drži godišnje predavanje na institutu, čiji profesori, prema Bondarenko, dijele njegove seksističke stavove. Ženske diplomantice, kaže, od početka se upozorava da će postati samo supruge ambasadora. "Na ceremoniji dobrodošlice, dekan je rekao: 'Čestitam dječacima što će postati budući diplomati, a djevojčicama što će postati supruge budućih diplomata.' To je bio govor upućen nekim od najpametnijih i najambicioznijih studentica u Rusiji – ne možete zamisliti koliko je to mjesto bilo seksističko."

Muški studenti bili su brzo usmjeravani prema službi u FSB-ovoj obavještajnoj službi, koja je imala tajni ured u školi i novačila najperspektivnije studente. Institut je također njegovao partnerstva s inozemnim sveučilištima, uključujući Sveučilište Reading, koje je vodilo zajednički magistarski program iz međunarodnih odnosa i sigurnosti. Program je započeo 2014. – iste godine kada je Rusija anektirala Krim – a Reading je prekinuo veze s institutom tek nakon invazije 2022. godine.

"Iznenađena sam što su toliko zapadnih institucija tako dugo održavalo veze", rekla je Bondarenko. Sada studira magisterij na Europskom sveučilišnom institutu u Italiji. "Nadamo se da ću se jednog dana vratiti u Rusiju kako bih radila na ljudskim pravima", rekla je. "Nemam interesa biti diplomatkinja – što sam više učila o svojoj zemlji, to sam više shvaćala da ima unutarnjih problema koje prvo treba riješiti."