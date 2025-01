'Bilo je pitanje dana kada će nekontrolirano gorjeti od Los Angelesa sve do oceana'

Više mrtvih, deseci tisuća koji bježe i izgorjele kuće, to su posljedice požara koji danima bjesne diljem okruga Los Angeles. Pet velikih šumskih požara ugrozilo je oko 130.000 ljudi koji su dobili naredbe ili upozorenja za evakuaciju. Radi se, pišu američki mediji, o najrazornijim požarima u povijesti LA-a. Gotovo 2000 domova, poslovnih i drugih objekata uništeno je u požaru koji gori u području Altadena – Pasadena. Zagađeni zrak i neispravna voda za piće dodatno otežavaju život na tom području. Zatvoreno je 16 škola, a dvije su do temelja izgorjele. Najveći požar je zahvatio obalnu regiju Pacific Palisades između Malibua i Santa Monice, gdje se proširio na 17.200 hektara. U Altadeni je vatra zahvatila 10.600 hektara, a diljem doline San Fernando bjesnila su dva požara na 1300 hektara. Jedan je požar zahvatio bogatu četvrt Hollywood Hills, na oko 50 hektara. Gore i kuće slavnih. Glumac Billy Crystal, pjevačica Mandy Moore, glumica Anna Faris i TV voditeljica Ricki Lake među onima su koji su ostali bez domova u razornim požarima koje opisuju "apokaliptičnima". Paris Hilton rekla je da je saznala da je njezin dom u Malibuu izgorio. Jamie Lee Curtis, James Woods, Mark Hamill i Maria Shriver morali su pobjeći iz svojih kuća.

- Vatrogasci daju sve od sebe, ali ovaj požar je ogroman i izvan kontrole – navela je M. Schriver. Jaki vjetrovi i niska vlažnost zraka pogoršavaju uvjete. Šumske požare potiče niz faktora, no znanstvenici kažu da iza njih stoji i globalno zatopljenje. Poznato je da udisanje dima može biti opasno za zdravlje, a urbani šumski požari, poput onih koji haraju okrugom Los Angelesa, mogli bi biti još opasniji. - Sve što možete zamisliti bit će unutar tog dima, od plastike do metala - rekao je za CNN dr. Sanjay Gupta. Ljudi udišu hlapljive organske spojeve kao što su benzen, formaldehid i toluen. Izazivaju pečenje očiju i grebanje u grlu, uz poteškoće s disanjem i bolove u prsima. Čestice ulaze u pluća i krvotok, pa na kraju, rekao je dr. Gupta, mogu utjecati na gotovo svaki organ u tijelu. Toksini u dimu mogu putovati kilometrima nošeni vjetrom.

Novoizabrani predsjednik Donald Trump rekao je danas da je Los Angeles "potpuno uništen". Kritizirao je predsjednika u odlasku Joea Bidena, guvernera Kalifornije i gradonačelnicu Los Angelesa, koji su svi članovi Demokratske stranke, i optužio ih je da pokazuju "veliku nekompetentnost" u rješavanju šumskih požara.

- Bidenova Federalna agencija za upravljanje hitnim situacijama nema novca, sve je potrošeno na novu zelenu prevaru – rekao je Trump. Gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass rekla je da je uvjerena da proračunski rezovi koje je prethodno odobrila nisu utjecali na brzinu reakciju vatrogasne službe na divlje šumske požare koji su gorjeli u gradu i okolnom okrugu. No, u vatrogasnom uredu tvrde da su im prihodi smanjeni za 17,4 milijuna dolara. Američki mediji prenijeli su da je u svom vrlo gledanom podcastu Joe Rogan u srpnju prošle godine rekao da je otišao iz Los Angelesa zbog straha od požara.

GALERIJA Prije i poslije katastrofe: Od požara u luksuznom kvartu u L.A.-u nije ostalo baš ništa

- Tri puta su me evakuirali iz kuće zbog požara. Zadnja evakuacija bila je strašna, dvije kuće ispred moje izgorjele su do temelja - kazao je tada Rogan kojem je jedan vatrogasac rekao da je samo pitanje vremena kad će se pojaviti nekontrolirani požar koji će "gorjeti od Los Angelesa sve do oceana".

Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba u razgovoru za Večernji TV, rekao je da se desetljećima spominje "World Field Urban Interface", koji se odnosi upravo na ovakve situacije kad se požar otvorenog prostora spusti u naseljena mjesta. - Često to uspoređujem s nekakvim ratnim djelovanjem, odnosno, obrambenom ratnom operacijom. Vi branite neko područje s tisuću vojnika. Međutim, vas napada 10.000 neprijatelja koji su bolje naoružani nego vi. Morate imati nekakvo oružje da odgovorite. Naše oružje su mlaznice. Naše oružje je voda. Naše oružje su zračne snage kod takvih situacija gdje se požar spusti u naseljeno područje – rekao je Jembrih. Požar na otvorenom prostoru teško je gasiti jer se brzo širi, a tu je i velik broj stambenih objekata koje je teško spasiti od vatre koja se brzo širi.

- Ovo je veliko upozorenje za cijelo čovječanstvo, tragedija iz koje moramo izvući pouke. Klimatske promjene prijetnja su koja nas, nažalost, sve spaja, ali neke stvari moguće je prevenirati. No, u ovom trenutku, kada je požar dosegnuo gotovo neviđene razmjere, ne može se učiniti ništa dok se vremenske neprilike ne smire - za Večernji list kazao je šef hrvatskih vatrogasaca Slavko Tucaković, komentirajući požar koji guta sve pred sobom na području L.A.-ja.

- Riječ je o velikoj tragediji i ekstremnom požaru koji je nastao uslijed dugog sušnog razdoblja, slično kao i kod nas, uz silovit vjetar koji brzo širi vatrenu frontu i onemogućava zračne snage da djeluju Da bismo ljudima lakše objasnili o kakvom se ekstremu radi, usporedit ću to s tzv. efektom fena - vjetar ispred sebe dodatno suši teren i baca žar unaprijed, prije nego plamen zahvati određeno područje. Vidimo da trenutačno gori na šest lokacija i to je golemi problem jer su vatrogasci razvučeni, a vatra se silovito širi. Ako znamo da je opožarena površina za 12 minuta povećana s 10 hektara na čak 200 hektara, to dovoljno govori o opasnosti i problemu s kojim se hrvaju vatrogasci.

Granica rizika se širi

Tucaković naglašava da se ovaj požar svakako može dovesti u vezu s klimatskim promjenama, a to je problem s kojim je sve više upoznata i Europa. Kako je Večernji list pisao proteklog ljeta, granica rizika podiže se prema sjeveru pa je moguće očekivati i požare u hrvatskim županijama koje dosad nisu bile u tolikoj opasnosti od ljetnih požara, poput karlovačkog područja te dijelova Slavonije.

- S jedne strane u Americi imamo snijeg i led, a s druge ekstremnu sušu i orkanski vjetar. Sigurno je da su klimatske promjene dijelom uzrok ovoj vatrenoj pošasti u kojoj zapravo nema ni pomoći dok se vjetar ne smiri - komentirao je Slavko Tucaković.

VIDEO Pogledajte satelitske snimke razornog požara u Los Angelesu