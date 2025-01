VIDEO Ogroman šumski požar u Los Angelesu, 30.000 evakuiranih: Vatra pali površinu od 5 nogometnih igrališta po minuti

* Šumski požari bukte u dva kvarta Los Angelesa: Pacific Palisadesu te u Eatonu

* Više od 30.000 evakuiranih građana

* Vatra u Palisandesu pali površinu od 5 nogometnih igrališta po minuti

* Ekstremno opasan vjetar otežava gašenje požara

Tijek događaja:

7:10 - Oglasila se i bivša predsjednička kandidatkinja SAD-a Kamala Harris: -Doug i ja molimo se za sve koji su morali napustiti svoje domove te mislimo na obitelji čiji su domovi, poslovni prostori i škole još uvijek u opasnosti. Duboko smo zahvalni herojima iz hitnih službi koji riskiraju vlastitu sigurnost kako bi ugasili plamen i zaštitili zajednice. Kao ponosna kći Kalifornije, svjesna sam koliku štetu požari mogu nanijeti zajednicama. Znam i da posljedice traju dugo nakon što se požar ugasi. Tijekom oporavka Kalifornije, osigurat ću da naša administracija ostane u stalnom kontaktu s državnim i lokalnim vlastima - poručila je.

6:40 - Vatrogasci ne mogu koristiti zračne snage zbog jakog vjetra, poručila je glasnogovornica grada Lisa Derderian u razgovoru za KCAL. Dodala je i da gradske vlasti rade na organizaciji smještaja i skrbi za evakuirane - Nažalost, radi se o najgorem mogućem scenariju za koji smo se nadali da ga nećemo morati doživjeti - rekla je.

Dodajmo da je pet škola u Los Angeles Unified School District zatvoreno zbog požara, a nastava će se održavati online.

6:20 - Požar je u međuvremenu nastao i u Eatonu, istočnom okrugu LA-a, dok se u kratkom roku zbog vjetra proširila s 80 na 160 hektara površine. Istovremeno, mjera evakuacije proširila se do Santa Monice, obalnog grada zapadno od Los Angelesa, a CAL Fire procjenjuje da požar u Palisandesu trenutno bukti na više od 2900 hektara i pali površinu od pet nogometnih igrališta u minuti.

''Grad Santa Monica izdaje nalog za evakuaciju za sva područja grada sjeverno od San Vicentea. Naredba za evakuaciju: Neposredna opasnost po život. Ovo je zakonska naredba za ODLAZAK SADA. Područje je zatvoreno za pristup javnosti'', izvijestile su vlasti.

5:50 - Šumski požar bjesnio je u utorak luksuznim dijelom Los Angelesa, uništavajući kuće i stvarajući prometne gužve dok se više od 30.000 ljudi evakuiralo ispod ogromnih oblaka dima koji su prekrili veći dio gradskog područja. Najmanje 510 hektara područja Pacific Palisades između Santa Monice i Malibua je izgorjelo, rekli su dužnosnici, nakon što su već upozorili na ekstremnu opasnost od požara zbog snažnih vjetrova koji su stigli nakon dugotrajne suše.

Svjedoci su izvijestili o velikom broju kuća u plamenu koji je gotovo spalio njihove automobile kada su bježali s brda kanjona Topanga, dok se vatra širila odatle do Tihog oceana. Prije izbijanja požara Nacionalna meteorološka služba izdala je svoje najveće upozorenje za ekstremne požarne uvjete za veći dio okruga Los Angelesa od utorka do četvrtka, predviđajući udare vjetra. U kombinaciji s niskom vlagom i suhom vegetacijom zbog nedostatka kiše, uvjeti su bili izuzetno opasni, izvijestile su vlasti.

