Hrvati žive od plaće do plaće: Evo koliko ljudi nema ni 100 eura štednje na računima u banci

Milijun hrvatskih građana na svom računu u banci ima manje od 100 eura štednje, trećina od njih jedva da ima euro. Na drugoj strani nalazi se 923 milijunaša koji, u prosjeku, raspolažu s 2,5 milijuna svaki! Hrvatski milijunaši drže nešto više od šest posto (6,22 posto) ukupne štednje u zemlji, što je upola niži udio ekstremno bogatih ljudi u odnosu na Njemačku ili Nizozemsku, a slično kao u Italiji. No, zato Hrvatska ima gomilu stanovništva koje živi od plaće do plaće ili od mirovine do mirovine. Hrvatska narodna banka objavila je podatke o razdiobi novčanih sredstava na računima banaka krajem 2024. godine i prema njima oko 342 tisuće vlasnika računa u banci na tom računu ima tek jedan euro, daljnjih 342 tisuće doguralo je do medijalnih 14 eura, a iduća trećina do 85 eura.