Ovo je Split jučer, a ovo večeras: Dim i smrad iz Šibenika stigli i 80 kilometara dalje, s neba pada pepeo

O razmjerima požara koji je danas zahvatio Šibensko-kninsku županiju, svjedoče i prizori iz 80 kilometara udaljenog Splita. Kako nam javljaju čitatelji iz Splita, smrad i dim od požara osjete se u cijelome gradu, a nešto ranije i u Splitu, točnije na Marjanu je došlo do požara, no on je ubrzo lokaliziran.

Naš reporter Juraj Filipović i sam se uvjerio u razmjere ovog požara. Fotografija lijevo nastala je jučer u mjestu Gornjem Sitnom smještenom na 650 metara nadmorske visine. Najistočnije je to mjesto Grada Splita podno Mosora s kojeg se inače vidi Split i okolni otoci.

Foto: Juraj Filipović

Desno je fotografija s iste lokacije nastala danas. Od dima se ne vidi gotovo ništa.

Foto: Čitatelj Večernjeg lista

Vatrogasci su nam neslužbeno potvrdili kako je riječ o dimu iz Šibenika, a Splićani javljaju kako s neba pada pepeo na više lokacija u gradu.

Splićanima su još svježa sjećanja na katastrofalni požar iz 2017. kada je vatrena stihija zaprijetila gradskim naseljima.

Dodajmo, kako se zbog jakog vjetra situacija ne smiruje na šibenskom požarištu. S vatrom se bori više od 150 vatrogasaca, a u pripavnosti su i svi Županijski vatrogasni centri.

