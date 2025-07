Ovo je najskuplji sladoled na svijetu: Vrijedi više od godišnjeg odmora

Usred ljetnih vrućina rijetko tko razmišlja o cijeni kada stane pred vitrinu sa sladoledima . Kuglica-dvije, pokoji preljev i hrskavi kornet – dovoljno za trenutak užitka. No, koliko biste bili spremni platiti za desert koji ne samo da oduzima dah okusom, već i cijenom?

Prema pisanju Fenix magazina, najskuplji sladoled na svijetu zove se Byakuya, što u prijevodu s japanskog znači Bijela noć. Iza tog imena krije se luksuzna ledena delicija japanske tvrtke OMER Ltd., koja je 25. ožujka 2023. ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao službeno najskuplji sladoled na planetu. Jedna porcija Byakuye stoji nevjerojatnih 880.000 japanskih yena, što prema tečaju iz srpnja 2025. iznosi oko 5.127 eura. U svijetu u kojem inflacija svakodnevno diže cijene osnovnih proizvoda, ova cifra djeluje gotovo nestvarno – no upravo to je i poanta.

Recept za ovu ekskluzivnu sladolednu kreaciju razvijan je čak godinu i pol dana, a osmislio ga je Tadayoshi Yamada, chef poznat po fuziji francuske i japanske kuhinje. Svaka komponenta pažljivo je birana – i sve su iznimno rijetke i skupe:

Bijeli tartuf iz Albe (Italija) – jedan od najrjeđih sastojaka u svijetu gastronomije

Parmigiano Reggiano – autentični parmezan iz Italije

Sake kasu – fermentirana rižina pasta, nusproizvod pri proizvodnji sakea

Jestivo zlatno lišće – za vizualni luksuz

Bijelo tartufovo ulje – dodaje se tik prije konzumacije

Byakuya nije samo sladoled – to je ritual. Poslužuje se u čašama s posebno dizajniranim žličicama koje ručno izrađuje Kazarikanagu Takeuchi iz Kyota – radionica poznata po izradi dekoracija za japanske hramove. Prije nego što ga probate, sladoled se mora "probuditi": najprije se prelije tartufovim uljem i nježno promiješa. Ako je još uvijek pretvrd, treba ga ostaviti nekoliko minuta na sobnoj temperaturi – ili, kako sugeriraju proizvođači, kratko ugrijati u mikrovalnoj pećnici. Byakuya se ne prodaje u trgovinama ni u slastičarnicama – dostupan je isključivo putem online narudžbi, i to u ograničenim količinama. Cilj proizvođača nije samo šokirati cijenom, već promovirati spoj japanske tradicije, visokog kulinarstva i luksuza.