Ova zemlja najpopularnija je posljednjih dana, sigurno niste znali ovih 10 stvari o njoj

Nakon što je glavnom gradu Kazahstana parlament ove države promijenio ime iz donedavne Astane u sadašnji Nursultan, a sve u slavu dugogodišnjeg predsjednika Nursultana Nazarbajeva koji je dragovoljno odstupio s dužnosti, ova zemlja ponovo je došla na naslovnice svjetskih medija. To se posljednji put dogodilo tijekom premijere filma Borat britanskog glumca Sache Barona Cohen u kojemu se on predstavljao za kazahstanskog novinara na turneji po SAD. No još je cijeli niz čudnih podataka o ovoj zemlji koje sigurno niste znali.

1.Kazahstan je deveta po veličini zemlja na svijetu, no ujedno i zemlja s malim brojem stanovnika, tako da je prosječna naseljenost samo 4 stanovnika po kvadratnom kilometru

2.Kada je kazahstanski strijelac 2012. osvojio zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u streljaštvu koje se održavalo u Kuvajtu, organizatori su zabunom tijekom dodjele medalja intonirali glazbu iz filma Borat umjesto kazahstanske himne

3.Kazahstanci gostima služe dijelove mesa kao simboliku. Tako se pečeni jezik servira onome tko bi, prema mišljenju domaćina, trebao biti malo pričljiviji, dok se djeci služe pečene uši kako bi bolje slušali starije

4. Kozmodrom Baikonour je smješten u Kazahstanu a on je ujedno i najveći i najstariji kozmodrom koji se još uvijek koristi. Sa njega je lansiran i Sputnik koji je prvi obišao planetu Zemlju, sa njega je poletio i Jurij Gagarin.

5. Tijekom ere SSSR-a, u Kazahstanu je testirano više od 500 nuklearnih bombi, koje su detonirane između 1949. i 1989. na poligonu Semipalatinsk. Njihova ukupna snaga je približno jednaka snazi 20.000 bombi bačenih na Hirošimu.

6. Većina Kazahstanaca potječe izravno od Džingis Khana

7. Jabuka potječe iz Kazahstana, a vjeruje se kako su prva stabla rasla nedaleko od područja gdje se nalazi grad Almaty.

8. Kazahstanke i Amerikanke dobile su pravo glasa na isti dan - 26. kolovoza 1920.

9.SAD su bile prva zemlja koja je priznala Kazahstan kao neovisnu državu

10. Kazački jezik je baziran na turskom jeziku, no uz primjese ruskog i mongolskog jezika. Prvi put je pisano na kazačkom jeziku tek 1860-ih, i to latinicom, da bi 1940. bila usvojena ćirilica.