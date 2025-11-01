Peking bijesan zbog ovog poteza, digli snage u stanje visoke pripravnosti: Sukob poprima globalnu dimenziju

Napetosti u Južnom kineskom moru ponovno rastu nakon što su Filipini, uz potporu svojih saveznika, proveli zajedničku vojnu patrolu u spornim vodama koje Kina smatra svojim teritorijem. Peking je oštro reagirao, proglasivši visoku razinu pripravnosti svojih oružanih snaga i optuživši Manilu da narušava regionalni mir i stabilnost. Sukob oko kontrole tog strateškog mora sve više poprima globalnu dimenziju, uključujući i rivalstvo SAD-a i Kine.

Kineska vojska objavila je u subotu da su njezine snage u stanju visoke pripravnosti nakon što su otkrile zajedničku patrolu koju su Filipini, zajedno s partnerima, proveli u spornom Južnom kineskom moru 30. i 31. listopada. Kineska strana navela je da je njezina vojska nadzirala i pratila tu patrolu tijekom protekla dva dana te ustvrdila da je takva aktivnost „ozbiljno potkopala regionalni mir i stabilnost“, opisujući Filipine kao „problematičara“ u regiji. Dodano je da snage Južnog zapovjedništva ostaju u visokom stupnju pripravnosti i da će „odlučno štititi nacionalni teritorijalni suverenitet te pomorska prava i interese“.

Istodobno, Washington i Manila ojačali su vojnu suradnju, najavivši planove za formiranje nove zajedničke radne skupine koja će djelovati u područjima uključujući Južno kinesko more – plovni put kroz koji godišnje prolazi više od tri bilijuna dolara trgovine. Snage iz Australije, Novog Zelanda, Filipina i Sjedinjenih Država provele su ondje zajedničke vježbe 30. i 31. listopada. Američka Sedma flota poručila je da je cilj manevra bio pokazati „kolektivnu predanost jačanju regionalne i međunarodne suradnje u podršci slobodnoj i otvorenoj indo-pacifičkoj regiji“.

Kina polaže pravo na gotovo cijelo Južno kinesko more, uključujući dijelove na koje pravo polažu i Brunej, Indonezija, Malezija, Filipini i Vijetnam. Međutim, Stalni arbitražni sud u Haagu presudio je 2016. godine da kineske teritorijalne tvrdnje nisu utemeljene na međunarodnom pravu – presudu koju Peking i dalje odbacuje.