OBJAVILA SVE DETALJE

Otpuštena liječnica iz KBC-a Rijeka: 'Toliko nas žele ocrniti da su se pogubili, ni ne shvaćaju što govore'

'Orkestrirani napadi i hajka na mene i sestre s naše Klinike se nastavljaju u najgorem obliku, pa tako svjedočimo nevjerojatnim situacijama, od one da novopečeni povjerenik sindikata podržava Upravu protiv radnika, do toga da i on i predsjednik Upravnog vijeća blate bolnicu u dijelu u kojem su upravo oni odgovorni', piše otpuštena liječnica.