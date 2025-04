Otkriveno tko je odgovoran za stravičnu nesreću u kojoj je poginulo 67 ljudi: Ignorirala je posljednje upozorenje

Niz ključnih propusta doveo je do kobnog sudara vojnog helikoptera Black Hawk američke vojske i putničkog aviona American Airlinesa iznad Washingtona, DC, 29. siječnja, u kojem je poginulo svih 67 putnika i članova posade. Oba zrakoplova srušila su se u rijeku Potomac, ostavivši naciju u šoku. Tragedija se dogodila tijekom trenažnog leta kapetanice Rebecce Lobach, pilotkinje helikoptera Black Hawk, pod nadzorom kopilota, glavnog narednika Andrewa Lloyda Eavesa.

Let se odvijao u jednom od najprometnijih zračnih prostora na svijetu, iznad glavnog grada SAD-a, blizu zračne luke Ronald Reagan National. Kontrola zračnog prometa (ATC) upozorila je posadu helikoptera na obližnji putnički avion, American Airlinesov let 5342, tipa CRJ700 Bombardier, koji je prevozio 60 putnika i četiri člana posade iz Wichite, Kansas. Lobach i Eaves zatražili su let pod “vizualnom separacijom”, što pilotima omogućuje izbjegavanje sudara temeljem vlastitog promatranja, umjesto slijeđenja uputa ATC-a. Zahtjev je odobren, no helikopter se nastavio približavati putu putničkog aviona koji je silazio s veće visine.

Samo 15 sekundi prije sudara, ATC je naredio Lobach da skrene lijevo i prođe iza nadolazećeg aviona. Helikopter nije promijenio smjer. Nekoliko sekundi prije sudara, Eaves je ponovio uputu, no Lobach nije reagirala. U 20:47:59 po istočnom vremenu, nebo iznad Washingtona zasvijetlilo je od eksplozije kada su se zrakoplovi sudarili, stvorivši vatrenu kuglu prije pada u rijeku Potomac. Prema izvještaju Daily Maila, istraga New York Timesa otkrila je da su komunikacijski problemi značajno pridonijeli nesreći. Dio uputa ATC-a bio je “prekinut” jer su piloti helikoptera pritiskali mikrofon za govor, blokirajući dolazne poruke.

Sigurnosni sustav na helikopteru koji bi omogućio bolje praćenje bio je isključen prema vojnim protokolima, što je, prema stručnjacima, moglo spriječiti nesreću. Predsjednica Nacionalnog odbora za sigurnost prometa (NTSB), Jennifer Homendy, potvrdila je da ključna uputa ATC-a o prolasku iza aviona nije stigla do posade helikoptera zbog prekinute komunikacije. Katie Thomson, zamjenica administratora Federalne uprave za zrakoplovstvo (FAA), izjavila je za NYT: “Više slojeva sigurnosnih mjera podbacilo je te noći.” Istraga pokazuje da procedure za vizualnu separaciju nisu ispravno slijedjene, a razlozi zašto Lobach nije izbjegla avion ostaju nejasni, bez dokaza o medicinskom problemu.

Tri mjeseca nakon nesreće otkriveno je da je Lobach napravila više od jedne pogreške koje su dovele do jedne od najgorih katastrofa u povijesti zrakoplovstva. Ne samo da je Lobach letjela svojim Black Hawkom previsoko, nego u posljednjim trenucima prije sudara nije poslušala savjet i upute svog kopilota da promijeni kurs.

Među žrtvama su bili Lobach, Eaves i još jedan član posade helikoptera, te svih 64 putnika i članova posade putničkog aviona, uključujući pilota Jonathana Camposa (34), koji je od djetinjstva sanjao o letenju. Putnici su uključivali lovce, studente i roditelje iz sjeverne Virginije te članove Kluba umjetničkog klizanja iz Bostona, koji su se vraćali s kampa za mlade klizače nakon Prvenstva SAD-a u umjetničkom klizanju 2025. u Wichiti.