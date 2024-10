Otisci prstiju i fotografiranje na granici: Kako će novi sustav utjecati na turizam iz BiH, Srbije i Crne Gore?

Novi sustav ulaska u Europsku uniju, koji će od 10. studenog za putnike iz 60 zemalja zahtijevati uzimanje otisaka prstiju i fotografiranje na granici, izaziva zabrinutost kod barem milijun ljudi u našem neposrednom susjedstvu. Hrvatska godišnje ugošćava otprilike milijun turista iz BiH, Srbije, Crne Gore i Makedonije, a njih sada očekuje složeniji granični režim. U tim zemljama strahuje se da će ovaj novi sustav dovesti do većih gužvi i duljih čekanja na granicama. Idućeg ljeta na snagu bi trebao stupiti i Europski sustav putnih informacija i autorizacije (ETIAS), pa će državljani zemalja koje imaju bezvizni režim s EU sada će morati podnijeti online zahtjev za dozvolu za ulazak, uz naknadu od sedam eura. Kako će to utjecati na turistička putovanja, podjednako muči i domaće i turističke radnike iz neposrednog susjedstva.

Gužve i jedan dan na adventu

Tijekom prvih devet mjeseci ove godine kod nas se odmaralo otprilike 544.000 turista samo iz BiH te, recimo, još 256.000 iz Srbije. U odnosu na lani riječ je o dvocifrenim porastima iz obje zemlje, a i bosanskih i srpskih gostiju bilo je po stotinjak tisuća više nego u istom razdoblju prijepandemijske 2019. Njihov izostanak itekako bi se osjetio. U Udruženju turističkih agencija Srbije (UTAS) kažu da nervoza oko novog graničnog režima s EU u tamošnjoj javnosti vlada već neko vrijeme.

– Dosta je upita na tu temu, što će i kako će biti, ljudi zovu, putuje im se. Ali mnogo je više upita nego uplata. Nova pravila stupaju na snagu samo dan nakon nacionalnog praznika kod nas u Srbiji koji se spaja s vikendom i mnogi bi te dane iskoristili za putovanje. Pribojavaju se, međutim, da će na granicama s EU biti velike gužve, na Horgošu prema Mađarskoj i ovako se vikendom čeka i po pet-šest sati, pa su oprezni. Nitko ne želi na granici provesti deset sati – objasnila je Ana Ječmenica iz UTAS-a.

POVEZANI ČLANCI:

– Osim ljeti, iz Srbije se organiziraju ture za Hrvatsku i tijekom ostatka godine. Kada su u Klovićevim dvorima međunarodne izložbe, grupe redovito dolaze, a mnogi su zainteresirani i za Zagrebački advent, koji je jedan od najljepših u Europi. To su često jednodnevni izleti, no mnoge agencije još nisu objavile termine putovanja zbog neizvjesnosti oko novih graničnih procedura. Strahuje se da bi, uz dugo čekanje na granici, cijeli izlet mogao proteći upravo tamo, na granici – zabrinjava se naša sugovornica, dodajući kako očekuje da će dio putnika iz Srbije potražiti zamjenske destinacije u zemljama izvan EU.

Probleme će, uvjerena je, stvarati i online prijave od idućeg ljeta. Dio putnika, kaže, nije digitalno pismen i u agencijama se već pripremaju na to da će morati preuzeti taj dio posla, a mnogi nemaju ni deviznu karticu potrebnu da se uplati spomenutih sedam eura. – Da, bojim se da će zbog svega toga biti manje putnika koji idu u zemlje EU, pa i u Hrvatsku. Mnogima, recimo, stvara nelagodu uzimanje otisaka prstiju, pitaju se tko će toj bazi imati pristup, jesu li moguće krađe identiteta i slično. Sve će to biti problem, pogotovo u prvim mjesecima primjene, a od svega bi najviše mogle profitirati zračne destinacije poput Egipta, Dubaija, pa i Turske – smatra A. Ječmenica iz UTAS-a.

U beogradskoj agenciji Argus Tours, gdje također očekuju pad broja putovanja u EU nakon uvođenja novih graničnih pravila, tim povodom se šale i na račun poznatog srpskog inata. – Stariji ljudi pomalo se boje što to sve znači i radije će ići u zemlje gdje se od njih na granici ne traže otisci prstiju, fotografiranje i slično, a neki iz principa ne žele takav tretman i također će radije izabrati neku drugu destinaciju. Definitivno svi strahuju od mogućih gužvi na granici – smatra naša sugovornica iz Argus Toursa.

Zabrinutost izaziva neslužbena informacija iz turističkih krugova prema kojoj je testiranje nove procedure, uključujući uzimanje otisaka prstiju i skeniranje lica, za jedan autobus s putnicima trajalo puna dva sata. Četvrti bi autobus u redu stoga mogao čekati čak šest sati. Pooštravanje graničnog režima ne raduje ni turističku industriju ni putnike nigdje u svijetu, pa osim Srba, zabrinuti su i turistički stručnjaci u Bosni i Hercegovini, pitajući se kako će sve to izgledati u praksi.

POVEZANI ČLANCI:

Antipatične već i najave

– Pribojavamo se da će nova procedura ulaska u EU, a isto tako i online aplikacije za dozvolu ulaska od idućeg ljeta otežati putovanja i usporiti protočnost na granicama. Ne znamo, naravno, u kojoj će mjeri to stvarno usporiti prelazak granice i možemo se samo nadati da će to biti minimalno. Ali ljudima su takve barijere antipatične već sada u najavi i bude li dugih čekanja zbog novog sustava pri prelasku EU granica, neke će ljude to zasigurno odvratiti od putovanja u EU, pa i u Hrvatsku.

– Pogotovo će ih to odvratiti od onih spontanih putovanja, kad ljudi danas odluče da sutra krenu na put... Inače, trenutačno imamo u najavi dosta autobusa i aranžmana za zapadnu Europu. Hrvatska sada nije u fokusu kao u ljetnim mjesecima, što je dobro jer do tada bi se sve već trebalo uhodati – nada se Vedrana Đekić iz sarajevske turističke agencije Sol Azur. Dobra je vijest da se uzimanje biometrijskih podataka i provjere u bazama podataka država EU može obaviti i prije samih graničnih prijelaza, dok putnici čekaju u redu, kako bi se poboljšala protočnost.

Postoje uređaji uz pomoć kojih granični policajci mogu provjeravati putnike od vozila do vozila ili u autobusima. Zasad nema saznanja u kojoj se mjeri na hrvatskim granicama pripremaju za takav scenarij, ali može se očekivati da će se svaka turistička zemlja, pa i Hrvatska, maksimalno potruditi da izbjegne gubitak posjetitelja.

>> FOTOGALERIJA Znate li koji hrvatski grad leži na sedam rijeka? Ne samo to, smješten je i podno čak devet planina!