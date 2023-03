Osvojite mjesto za vaš tim na radionici 'Projektiranje Pametne tvornice'!

Inflacija i dalje raste

ESB povećao kamatne stope na 3 do 3,75 %

Na sjednici Europske središnje banke odlučeno je da će eurske kamatne stope biti povećane na 3 do 3,75 posto, što je ishod koji je predviđala manjina ekonomskih analitičara. U pozadini rasta krije se nastavak rast temeljne inflacije, to jest one koja pokazuje cijene ostalih roba i usluga očišćenih od utjecaja energenata i hrane