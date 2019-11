Osuđeni na osam mjeseci zatvora zbog krađe motorističkih kaciga

Marko I. (32), otac sedmero djece, i Senad O. (27), otac petero djece, obojica iz Pribislavca, nezaposleni i višestruko kažnjavani, osuđeni su nepravomoćno na osam mjeseci zatvora jer su u Belici provalili u Karting udrugu Međimurske županije i ukrali šest motorističkih kaciga vrijednih 3000 kuna.

Obojica su izjavila da se ne smatraju krivima. Marko je ispričao da je sa Senadom krenuo za Piškorovec kod rodbine, bili su jako pijani i ne zna kako su došli do Karting udruge. Čini mu se da je Senad kamenom razbio prozor, ušao i uzeo kacige koje su namjeravali prodati. Odnijeli su ih doma i pospremili u šupu. Na prvim ispitivanju Senad je rekao da su on i Marko pili dva dana i da se baš ničeg ne sjeća. Zna samo da mu je treći dan ujutro, kad se već otrijeznio, na vrata pokucala policija u pratnji prijatelja Marka koji mu je rekao: "daj kacige, imaš dvije kacige u šupi".

Senad je otišao pogledati i doista, u drvarnici je pronašao dvije kacige. Tek tada mu je, branio se, Marko ispričao "kakvu su glupost napravili". Senad je na sudskoj raspravi malo promijenio ploču, pa je ispričao da je s Markom krenuo pješice u Belicu i da su slučajno našli motorističke kacige. Dvije je uzeo on i otišao kući odspavati. Sud je prvooptuženom Marku kao olakotnu okolnost uzeo to što je priznao počinjenje kaznenog djela i to što je otac sedmero maloljetne djece, a drugooptuženom Senadu olakotna su okolnost petero maloljetne djece. Otegotne je obojici dosadašnja višestruka osuđivanost za istovrsna kaznena djela. Kako dosad sankcije nisu utjecale na njih, ovaj put osuđeni su na bezuvjetnu kaznu zatvora. Troškovi sudskog postupka idu na teret državnog proračuna jer su obojica bez posla i imovine.