Oscar postao rat protiv Netflixa, rugaju se sami sebi: Moderna povijest ne pamti ovakvu pobjedu jednog filma

Netflixov vestern “Šape pasje” (“Power Of The Dog”) o destruktivnoj kaubojskoj obitelji dobio je prije dva mjeseca 12 nominacija za Oscare, i to vrlo opipljive i konkretne: za najbolji film, režiju, glavnu mušku, sporednu mušku, sporednu žensku, montažu, scenarij, kameru… Prije tjedan dana, članovi Američke filmske akademije dodijelili su mu samo jedan Oscar, i to Jane Campion za režiju. Oscar za najbolji film dobila je “CODA”, drama o obitelji ribara u kojoj su roditelji gluhonijemi, dok je kći očarana glazbom i želi postati pjevačica. Pobjednički film, a nikada se u modernoj povijesti nije dogodilo da pobijedi naslov čiji ni redatelj ni montažer nisu nominirani, zapravo je dramica limunadica kakvih se godišnje snimi na desetke, a razlozi zašto je trijumfirao uglavnom se svode na to, barem kako pišu upućeni filmski reporteri iz Indiewirea, Varietya i Hollyowood Reportera – da nam je zbog pandemije trebalo malo pozitive. Ali kako taj glasački stroj od nekoliko tisuća glasača motivirati da tako promijeni svoj stav koji je prije dva mjeseca jasno ukazivao da su im “Šape pasje” apsolutni favorit, da bi ga na kraju teško ponizili?