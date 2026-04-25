Trump povukao Witkoffa i Kushnera: 'Ne, nećete letjeti 18 sati da bi tamo otišli'

Američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirani odlazak u Pakistan svojih izaslanika za pregovore s Iranom Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, objavio je u subotu Fox News. "Upravo sam rekao svojim suradnicima koji su se spremali otići 'Ne, nećete letjeti 18 sati da bi tamo otišli", rekao je predsjednik novinaru Fox Newsa koji je kazao da je s njim razgovarao telefonski.

Axios je izvijestio da je Trump rekao da otkazivanje putovanja njegovih izaslanika u Pakistan ne znači nastavak rata protiv Irana. Na pitanje znači li to da će nastaviti rat, Trump je odgovorio: „Ne. To ne znači to. Još nismo razmišljali o tome“, prema istom izvoru.

Bijela kuća ranije je najavila da će Witkoff i Kushner u subotu otputovati u pakistanski glavni grad, ali je Iran isključio novi krug izravnih razgovora. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči iznio je u subotu rezerve prema američkim stavovima i rekao da je u Pakistanu objasnio principijelne stavove svoje zemlje,

Arakči je prema iranskim izvorima napustio Islamabad. Washington i Teheran nalaze se u slijepoj ulici jer je Iran uglavnom zatvorio Hormuški tjesnac, kojim inače prolazi petina globalnih pošiljki nafte, dok SAD blokira iranski izvoz nafte.