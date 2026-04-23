I Orbánov sin napušta svoju dužnost: Zahtjev je podnio još prije izbora

Osim Viktora Orbána, mađarskog premijera u odlasku, svoju dužnost napušta i njegov sin, Gáspár Orbán. Kako je tamošnje Ministarstvo obrane potvrdilo za portal 444.hu, 34-godišnjak odlazi iz vojske. On je, naime, još u rujnu prošle godine podnio zahtjev za razrješenje dužnosti. "Uzimajući u obzir zahtjev za razrješenje dužnosti koji je podnio u rujnu prošle godine, njegov je zapovjednik održao osobni razgovor, nakon čega će Orbán u sljedećih nekoliko dana sporazumno napustiti vojsku", potvrđeno je.

Gáspár Orbán, rođen 1992., položio je vojničku zakletvu u ljeto 2019. godine u Szolnoku. Već sljedeće godine sudjelovao je na devetomjesečnom tečaju na Kraljevskoj vojnoj akademiji, nakon čega je započeo karijeru vojnog časnika. Njega se vezalo i sa spornim planiranjem mađarske misije u Čadu gdje je više puta sudjelovao kao član delegacije na pregovorima.

Podsjetimo, satnik Pálinkás Szilveszter govorio je početkom travnja, u intervjuu za Telex, o misiji te ulozi Gáspára Orbána u njoj. Prema Pálinkásu, Gáspár Orbán mu je rekao da mu je, dok je volontirao u Africi, Bog rekao da dođe i spasi afričke kršćane. Tada je, prema Pálinkásu, Gáspár Orbán dobio ideju da vodi vojnu misiju u Čad radi zaštite tamošnjih kršćana.

Pálinkás je kazao kako je Gáspár Orbán nakon akademije počeo planirati svoju afričku misiju. Također, naveo je kako mu je premijerov sin rekao da tijekom misije računa s pedesetpostotnim gubitkom, odnosno da će poginuti pedeset posto mađarskih vojnika. Kazao je i kako je pokušao odgovoriti Gáspára, na što je dobio odgovor: "Da bismo postali razvijena vojska s iskustvom, iskustvo ćemo steći krvlju.“ Više o tome možete pročitati OVDJE.