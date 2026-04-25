Ukrajinci dronom evakuirali stariju ženu: 'Bako, upadaj'

Ukrajinski vojnici iskoristili su kopneni dron kako bi spasili stariju ženu (77). Video spašavanja objavio je 3. armijski korpus, u čijem sastavu djeluje 60. mehanizirana brigada koja je spasila ženu. Naime, borci iz postrojbe Cerberus, koja upravlja kopnenim sustavima bez posade bili su izviđanju kada su uočili stariju ženu koja hoda među kraterima od granta. Na snimci se vidi kako starica u jednom trenutku pada na tlo, a vojnici su tada odlučili pokrenuti operaciju spašavanja pomoću robota. Kako je ne bi prestrašili, vojnici su kopnenog robota prekrili dekom na kojoj je bila napisana poruka "Bako, upadaj".

Wow. Several years ago, it would be hard to imagine a story like this. Now, it's not routine, but not anyhing out of the ordinary.



A ground robot evacuated a 77 year old Ukrainian lady from Lyman. Her home of 53 years was destroyed by Russians.



She was walking along a shelled… pic.twitter.com/LHSVEkDTG9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 25, 2026

Vojni izvori su istaknuli kako je njezina kuća, u kojoj je živjela pune 53 godine, potpuno uništena tijekom ruskih napada. Nakon toga starica je ostala bez krova nad glavom usred borbene zone. Uz nju, ukrajinski dronovi spasili su još troje civila koji su pješice krenuli prema točki za evakuaciju.

Čim su stigli do oklopnog vozila, borci 1. mehanizirane bojne izvukli su ih s bojišta. Poslije toga brigu o njima su preuzeli djelatnici skrbničke službe Anđeli. Ova služba djeluje kao dio 3. korpusa, a pobrinuli su se za njihov transport na sigurno. Također su im osigurali i daljnju pomoć. Ovo nije prvi put da ukrajinska vojska koristi bespilotne sustave za akcije spašavanja. Naime, ranije su vojnici dronom uspjeli spasiti mačku i psa s položaja na samoj fronti, prevezavši ih 12 kilometara dalje na sigurno.