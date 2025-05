Planirate automobilom u Njemačku? Od svibnja su na snazi nova pravila, obratite pažnju na brzinu

Na nekoliko dionica autocesta u južnoj Bavarskoj od početka svibnja uvedena su nova ograničenja brzine. No ovoga puta razlog nije ni gužva ni radovi, već stari betonski kolnici koji sve teže podnose ljetne vrućine. Zbog učestalih toplinskih oštećenja i opasnosti od tzv. "blow-upova", odnosno iznenadnih izbočina na cesti, tvrtka Autobahn GmbH odlučila je preventivno smanjiti dozvoljene brzine kako bi povećala sigurnost na cestama, piše Fenix magazin.

Na posebno starim dionicama autocesta, beton se uslijed visokih temperatura širi, a starenje materijala dodatno povećava rizik od pucanja i izbočenja. Takve deformacije kolnika mogu biti izuzetno opasne, osobito za motocikliste, te uzrokovati teške nesreće. Njemački autoklub ADAC ističe kako ta oštećenja ne samo da uzrokuju skupe popravke, već u najgorem slučaju mogu biti i smrtonosna.

Nova ograničenja uvedena su točno u vrijeme kada promet dodatno pojačavaju praznici početkom svibnja. U pitanju su dionice na autocestama A3, A92 i A93, koje su prometno vrlo frekventne, osobito u ljetnim mjesecima. Na njima sada vrijedi sezonsko ograničenje brzine – osobni automobili smiju voziti najviše 120 kilometara na sat, dok je za motocikle postavljeno strože ograničenje od 80 kilometara na sat zbog povećanog rizika. Kamioni i dalje podliježu ograničenju od 80 kilometara na sat, koje se već ranije primjenjivalo. Prema informacijama portala za prometne kazne, nova pravila vrijede od svibnja do rujna, no njihovo trajanje moglo bi se dodatno produžiti. Ograničenja će ostati na snazi sve dok se dionice ne obnove u potpunosti, a kada bi to moglo biti – zasad se ne zna. Sve ovisi o raspoloživim sredstvima i mogućnostima izvođenja građevinskih radova.

Problem nije nov. Naime, već 2012. godine na autocesti A93 dogodila se nesreća sa smrtnim ishodom kada je motociklist naletio na izbočinu izazvanu visokim temperaturama. Taj tragičan događaj i slične situacije iz prošlosti dodatno potvrđuju nužnost ovakvih mjera. Iako će mnogim vozačima novo ograničenje vjerojatno pokvariti dojam vožnje autocestom, sigurnost svih sudionika u prometu – a posebno najranjivijih – mora biti prioritet. Njemačke ceste slove kao najsigurnije u Europi, no dotrajali betonski kolnici podsjećaju da čak i u zemlji poznatoj po preciznosti, infrastruktura ima svoj vijek trajanja. Do daljnjega, vozačima ne preostaje drugo nego usporiti i nadati se da će obnovljene dionice uskoro omogućiti povratak na standardne brzine, ali bez opasnosti.

