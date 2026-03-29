FOTO/VIDEO Kaos na izborima u Srbiji: U Boru izbila masovna tučnjava

Održavaju se lokalni izbori u deset srbijanskih općina i gradova, a od ranog jutra došlo je do nekoliko incidenata i napada. Više desetaka ljudo potuklo se u Boru, a sve se dogodilo ispred prostorija Srpske napredne stranke. Zabilježeno je više fizičkih sukoba, a nekoliko osoba je ozlijeđeno. Prema izvještajima s terena, napetosti su kulminirale ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS), ali i u blizini zgrade PIO fonda.Prema navodima reportera s mjesta događaja, nekoliko desetaka ljudi sudjelovalo je u tučnjavi ispred prostorija vladajuće stranke.

У Бору у близини ПИО фонда су нападнути чланови мобилног тима бибер спрејем у присуству полиције. Упркос наређењу полицијског службеника нападачима да сачекају долазак полицијске екипе батинаши су напали два члана мобилног тима приликом чега… — Studenti_u_blokadi (@studentblokade) March 29, 2026

'U Boru, u blizini PIO fonda, članovi mobilnog tima napadnuti su sprejem za samoobranu u prisutnosti policije. Unatoč naredbi policajca napadačima da pričekaju dolazak policijskog tima, nasilnici su napali dva člana mobilnog tima, pri čemu su zadobili ozljede glave koje zahtijevaju hitno šivanje. Policajci ih drže na klupi na mjestu napada dok napadači stoje u blizini', rekli su studenti u blokadi.Jedan od očevidaca izjavio je da su napadači navodno izašli iz zgrade, napali trojicu mladića na raskrižju i nanijeli im ozljede glave. Sukob je, prema njegovim riječima, izbio nakon što su mladići postavili pitanja o navodnim dvostrukim biračkim popisima. Incidenti nisu bili ograničeni samo na jednu lokaciju. Prema dostupnim informacijama, najmanje trojica mladića ozlijeđena su u odvojenim napadima tijekom dana, uključujući i slučaj na biračkom mjestu u naselju Donja Bela Reka, gdje je pretučen jedan student. Policija je intervenirala ubrzo nakon izbijanja sukoba, no okolnosti i uzroci incidenata još uvijek nisu u potpunosti razjašnjeni.

Na snimkama televizije Nova s terena vidi se tučnjava ispred lokalnog sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke u Boru, a fizičkih obračuna bilo je tijekom prijepodneva i u Bajinoj Bašti gdje su oporbenom promatračkom timu izbušene gume na automobilu. Na mnogim glasačkim mjestim primjetan je i velik broj policajca koji su u nekoliko navrata intervenirali sprečavajući sukobe. Iz nekoliko općina prijavljeni su napadi na promatrače studentske liste, brojne nepravilnosti s fotografiranjem glasačkih listića i pojava paralelnih popisa birača, loklani mediji javljaju da napetosti prate i izbore u vojvođanskoj općini Kula. Promatrači su ukazali na to da se u nekoliko mjesta povećao broj prijava za glasanje izvan birališta i da broj tako prijavljenih birača doseže i do pet posto ukupnog biračkoj tijela u tim lokalnim zajednicma. Istaknute su i sumnje u kupnju glasova i manipuliranje popisom birača.

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) oglasila se priopćenjem u kojem tvrdi da "aktivisti i lideri blokaderskih lista od jutros na najgrublji način uznemiravaju, provociraju i prijete građanima lokalnih samouprava u kojima se održavaju izbori", prenio je tabloid Informer, blizak srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću i SNS-u. Ti se izbori vide kao provjera koliko je 14-godišnja vlast srbijanskog populističkog predsjednika Aleksandara Vučića poljuljana prošlogodišnjim masovnim protuvladinim prosvjedima, predvođenim studentskim pokretom, na kojima je od vlasti zahtjevana demokratizacija zemlje, suzbijanje korupcije, preustroj institucija, neovisnost pravosuđa i sloboda medija. Birališta se zatvaraju u 20 sati.