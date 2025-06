Opet odgođen početak suđenja za krijumčarenje 600 kg kokaina, ovaj put zbog prevoditelja

Ni iz trećeg pokušaja nije počelo suđenje u akciji La Famiglia, gdje su na optuženičkoj klupi ostali sjediti samo Petar Šarac i Aleš Sokolik, državljanin Češke. Ovaj put problem je bio u prevoditelju za češki jezik, koji se u sudnici nije pojavio, a nedolazak nije ispričao. Sud je pokušao noći novoga, no kako nije uspio, rasprava je odgođena. Zadnji put rasprava je bila odgođena jer se nije pojavio Sokolik, koji je nedolazak ispričao svojom nazočnošću na pretrazi koju je u Češkoj u prostoru kojeg je unajmio, provodilo tamošnje tužiteljstvo, zbog sumnje da je vlasnik tog poslovnog prostora prekršio sankcije nametnute Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. U ožujku je pak rasprava bila odgođena, jer je Šarac otkazao punomoć dotadašnjem odvjetniku pa je novi trebao neke vrijeme da se upozna sa spisom.

Optužnica u akciji La Famiglia je podignuta prije gotovo pet godina protiv kriminalne skupine koja se teretila za krijumčarenje oko 600 kilograma kokina, a Šarac i Sokolik su jedini optuženici koji nisu priznali krivnju i nagodili se s USKOK-om. Inače, zanimljivost ovog slučaj je da se Šarac i Sokolik terete da su bili dio zločinačkog udruženja na čijem je čelu bio Michael Dokovich, koji odavno služi kaznu jer je 2021. priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om. Po toj nagodbi osuđen je na 11 i pol godina zatvora te je ostao bez 1,3 milijuna eura. Šarac i Sokolik niječu krivnju, a USKOK u optužnici tvrdi da je Šarac bio veza s južnoameričkim dobavljačima kokaina.

Utvrđeno je da je nekoliko puta putovao u Kostariku i Dominikansku Republiku, no, prema njegovoj obrani, radio je to zbog problema sa zdravljem, a ne zbog droge. Sokolik je optužen kao jedan od pilota aviona kojima je krijumčarena droga. USKOK-ova optužnica prikazuje kako funkcionira svijet narkokartela, a najzanimljiviji u toj priči bio je upravo Dokovich, koji je rođen kao Iljmija Frljučkić u Podgorici, a predstavljao se i kao Michael Bugatti, Živko Jović te Radovan Trzin. Uhićen je 16. svibnja 2019. u Švicarskoj. Tamo je u pritvoru bio do 28. studenog 2019., kada je izručen Hrvatskoj. Osim njega, Šarca i Sokolika još su bili optuženi Silvijo Beljević, Dražen Letić, Siniša Čuturić i njegova sestra Nevenka, koja je inače Dokovicheva nevjenčana supruga te Ivan Lešić, koji je radio kao policajac u Rovinju. Svi su u međuvremenu priznali krivnju te su osuđeni na temelju nagodbi s USKOK-om.

Cijela ta priča, prema optužnici, pomalo je filmska i nevjerojatna jer su putovanja privatnim zrakoplovima od Švicarske, Italije, Njemačke, Srbije pa sve do Kostarike, Urugvaja i Dominikanske Republike bila pokriće za trgovinu drogom.