'Ono kad si toliko jadan da Facebooku prijavljuješ moju fotografiju s ožiljkom'

Martina Mlinarević, hrvatska je kolumnistica i spisateljica koja je preboljela rak dojke, a ovih se dana ogolila za posljednji ovogodišnji broj bosanskohercegovačkog magazina Gracija. Cilj naslovnice bio je pokazati kako izgleda tijelo hrabre žene koja je prošla kroz rak dojke. Naslovnicu je podijelila na svom profilu uz podulji status u kojem je obrazložila svoju odluku da se fotografira u toplesu.

"Ono kad si toliko jadan pa Facebooku ideš prijaviti moju fotografiju s ožiljkom. Pa sad dolazim uz upute ako niste osjetljivog stomaka možete kliknuti. :) Balkanski puritanci s dna kace. Zaista bih voljela vidjeti to lice što stišće botun da ga "smeta" moja bezsisa. Nema veze što je to možda peta fotografija s ožiljkom na mojoj stranici kroz proteklu godinu. Ova smeta jer je nadišla Balkan. Jer je veća od mene same. A u takva krila se ovdje puca. Hvala vam na svakoj riječi, slovu, poruci ili pozivu jučer. Hvala što imate dobar stomak", poručila je.

Iako je njena objava prikupila brojne pozitivne reakcije, našle su se naravno i one negativne, a Martina je na sve to imalo štošta za reći. Fotografija naslovnice se sada vidi samo iza poruke "Neki korisnici mogu biti osjetljivi na ovu fotografiju".

"Ova naslovnica jer smo bombardirani savršenstvima bez mane na svakom koraku, jer živimo u fotošopiranim životima, jer nam djeca odrastaju u izvrnutom sustavu vrijednosti gdje su “guzice i sise” starleta i turbofolkerki samo ono što se pika, živimo u pomračenoj Kardašijanizaciji uma, provučeni kroz “deset voda” instagram filtera. Gledam majke kako objavljuju fotografije svoje djece kojima povećavaju usne i oči, stavljaju maskare filterima i mijenjaju boju zjenica, gledam majke koje kasnije to financiraju i plaćaju zaista stvarne operacije jer djeca rastu potpuno posrnulih samopouzdanja, uvjerena da su netko drugi, posve nesposobni da prihvate sebe kakvi jesu, u svijetu kakav od njih traži da postanu", poručila je Martina.