Ona prekinula vezu i svaki kontakt s njim, a on je nastavio pratiti vozilom, dolaziti joj na posao, slati poruke...

Zbog nametljivog ponašanja iza rešetaka je završio 44-godišnjak kojeg ODO Rijeka sumnjiči za nametljivo ponašanje zbog kojega je i ispitan na ODO Rijeka te je protiv njega pokrenuta istraga. Sumnjiči ga se da je od listopada 2021. do rujna 2022. nametljivo ponašao prema 41-godišnjakinji s kojom je bio u vezi.

Ona nakon prekida veze nije htjela imati nikakve veze s njim, no on joj je nastavio učestalo slati mejlove i poruke, dolazio ju je pred stan i na posao, pratio ju je vozilom... To je sve kod nje izazvalo strah za vlastitu sigurnost, pa se u nekom trenutku za pomoć obratila policiji....

Nametljivac je uskoro uhićen, a od suca istrage Županijskog suda u Rijeci zatraženo je da mu se odredi istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.