Ogromna gužva na A1 prema Zagrebu: Sudarila se tri automobila, kolona duga oko 6 km

Kolona dugačka oko šest kilometra stvorila se na autocesti A1 ovog poslijepodneva, i to na potezu između Jastrebarskog i Donje Zdenčine gdje je došlo do prometne nesreće. Kolona je u jednom trenutku iznosila i devet kilometra, no stanje se na tom području polako normalizira.

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako je do nesreće došlo oko 14 sati te se radilo o lančanom sudaru tri automobila. Informacija o ozlijeđenima još nema, a HAK je izvijestio kako je do nesreće došlo na 20. kilometru u smjeru Zagreba.

''Prometna nesreća na autocesti A1 na 20+500 km između čvora JASTREBARSKO i čvora DONJA ZDENČINA u smjeru Zagreba, promet se vodi jednom prometnom trakom. Vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h. Molimo korisnike za strpljenje'', javljaju.

Iako policija nije još zaprimila dojave, na istom je potezu u međuvremenu došlo do još jedne nesreće, a jedno vozilo stajalo je uz samu autocestu. Inače, HAK javlja kako i na državnoj cesti u predjelu Kukuzovac kod Splita također ima manjih zastoja zbog prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo više vozila.

