Američki vojni analitičari objavili kartu napadnute Ukrajine: 'Opasnost dolazi s juga'

Analitičari vojnih operacija na američkom Institutu za proučavanje rata objavili su najnovije procjene kretanja ruskih snaga u Ukrajini. Crvenom bojom označena su područja koja su pod okupacijom Rusije.

NEW #Ukraine Conflict Update: #Russian forces’ main axes of advance in the last 24 hours focused on #Kyiv, northeastern Ukraine, and southern Ukraine; Ukrainian resistance remains remarkably effective. https://t.co/EK9FwIGTKz pic.twitter.com/M9WOnX9mgk