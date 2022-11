Ogorčeni ruski vojnici napali zapovjednika: 'Zašto ste nam dali ovo kinesko s***e? Sutra odlazimo, a vas nije briga'

Društvenim mrežama krenula se širiti snimka ljutitih mobiliziranih vojnika koji su se na širem moskovskom području sukobili sa svojim zapovjednikom zbog neadekvatne opreme koja im je pružena.

Snimka cijele scene objavljena je na Twitteru, na kojem se jasno vidi nezadovoljstvo ruskih vojnika zapovijedanjem, a u jednom trenutku jedan je vojnik i gurnuo zapovjednika te mu prijetio.

- Doći ću do sjedišta i početi lomiti kosti dok ne dobijem svoje odgovore i konkretne korake. Ne provodiš direktne naredbe glavnog zapovjednika o pružanju uniformi i opreme koja je potrebna vojnicima. Sabotiraš naredbe koje su ti dane - poručio je jedan vojnik svom zapovjedniku u svađi koja je krenula.

Continuation of the story with mobilised soldiers from the Moscow region aggressively talking to the officer about their lack of proper equipment and treatment.



Filmed up close, the insults by the soldier were followed by punching the officer in the chest, and more insults. pic.twitter.com/Sgc6nrppPV