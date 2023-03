Beroš: Nastavlja se naša bitka za ozdravljenje hrvatskog zdravstvenog sustava, za zdravlje građana

Ministar Vili Beroš predstavio je prvi reformski paket zdravstva , konačan prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti te zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Istaknuo je kako je naglasak na preventivi i ranom otkrivanju bolesti, te najavio predstavljanje pilot-projekta preventivnih zdravstvenih pregleda za građane. Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice i član Savjeta za reformu zdravstva prof. dr. sc. Davor Vagić na HTV-u je sinoć kazao kako će građani prve učinke nove reforme zdravstva osjetiti već nakon dvije godine.

'Naša bitka, nakon bitke s pandemijom se nastavlja, a to je u ovom trenutku bitka za ozdravljenje hrvatskog zdravstvenog sutava, tj. bitka za zdravlje nacije. Sretan sam što će ovih dana prijedlog ovih zakona biti upućen u hrvatski sabor i nadam se da će on biti usvojen. Nakon toga slijedi nam drugi, još važniji element, a to je početak uvođenja reforme. Naša borba traje i dalje i mislim da smo na dobrom putu', rekao je ministar Vili Beroš.

Za danas je najavljen sastanak Savjeta za reformu zdravstva, a nakon njega su najavljene izjave za medije.

