Odrezao si ruku pilom, spasili je riječki liječnici: 'Moram donijeli janjetine da bolnica zamiriše'

Tomi Kolak (66) iz Ličkog Lešća ostao je u subotu popodne bez desne šake u vlastitom dvorištu pileći drva, a na njegovu sreću liječnici multidisciplinarnog tima Kliničkog bolničkog centra Rijeka izveli su još jednu uspješnu reimplantaciju amputiranog ekstremiteta i šaka mu je vraćena tamo gdje treba i biti.

- U subotu ujutro cijepao sam drva na cjepač, pritisak je na njemu 18 tona. Sa mnom je na drugom cjepaču cijepao bratić. Imao sam na sebi novu njemačku zaštitnu opremu, nove čizme i rukavice. Bratiću je cjepač zaglavio u deblu i tražio me sjekiru. Sagnuo sam se da mu dodam sjekiru i nehotice sam stao na pedalu, a ruka mi je bila gore na drvetu. Cjepač je samo napravio »zum«, a ja sam odmah rekao: »Danijele, zovi Hitnu«. Ruka mi je bila u rukavici i vidim, visi na koži, tad sam shvatio da nemam više ruku - kazao je Kolak za Novi list.

Zahvalio se hitnoj službi u Otočcu koja je došla u roku osam minuta, te se posebno zahvalio osoblju KBC-a Rijeka.

– Ovdje sam u riječku bolnicu došao kao invalid, ali zahvaljujući dragome Bogu i ovim specijalistima, izaći ću s rukom. Svaka im čast, bit ću im zahvalan dok sam živ, do groba - ustvrdio je.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL 01.09.2021., Rijeka - 66-godisnji Tomo Kolak na traumatologiji KBC-a Rijeka lokalitet Susak gdje su mu spasili odrezanu ruku koji je bez sake ostao pileci drva. Na slici s lijecnicima prof Miljenkom Kovacevicem, dr. Aronom Roth i sestrama Marijom Kalcic i Majom Adric. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL

Kazao je i to da mora za oproštaj donijeti par kila ličke janjetine kako bi bolnica napokon malo zamirisala po pravoj hrani.

Zahtjevnu operaciju izveli su dr. Damir Juranić i dr. Ivan Kirin, a u timu su još sudjelovale anesteziologinje dr. Nataša Mijolović i dr. Mirna Bobinac, anesteziološka tehničarka Irena Stanić te instrumentari Goran Milković i Ana Milardović.

Dr. Juranić istaknuo je da je sreća u nesreći bilo to što se radilo o ravnom rezu i da okolno tkivo nije bilo nagnječeno.

– U subotu sam nešto poslije 12 dobio poziv iz bolnice da imamo slučaj amputiranih prva tri prsta šake. Kako su za zahvat šake nužni palac, kažiprst i prstenjak, ti prsti u reimplantaciji uvijek imaju apsolutni prioritet. Rekonstruktivne operacije su jedne od najtežih operacija u kirurgiji i zahtijevaju više liječnika u timu te smo brzo okupili ekipu koja radi tako komplicirane zahvate, a imali smo i sreću da je taj dan bio dežuran jedan od doajena mikrokirugije u Rijeci, dr. Ivan Kirin - kazao je

Istaknuo je kako je operacija bila jako naporna i da je trajala šest sati.

- Izuzetno smo sretni da je operacija uspjela i da su svi prsti vitalni te vjerujemo da će za dva do tri mjeseca, kad zaraste kost, pacijent biti spreman za rehabilitaciju kako bi oporavili živce i tetive te kako bi njegovi prsti bili ponovo u funkciji. To je jedan dugotrajan proces, rezultati su nepredvidivi, no mi dajemo sve od sebe da budu što bolji, kaže dr. Juranić.

VIDEO: Vakula analizirao "ekstremno toplo" ljeto pa najavio: I jesen i zima barem malo topliji od prosjeka!