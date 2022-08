Odrasla je u siromašnoj duginoj obitelji, radila je u pekari, a od početka karijere nabijaju joj na nos rod i dob

Sanna Marin. Ime je to koje se nalazi na naslovnicama svjetskih medija još otkako je s 34 godine postala najmlađa premijerka na svijetu, njezinu vladu vode žene, zadivila je zbog čvrstog stava prema Rusiji, a sada se građani diljem svijeta svrstavaju na one koji je podržavaju i one koji je osuđuju zbog privatnih zabava. I bez obzira na to u koju se skupinu svrstavali, mora se priznati da se finska premijerka već neko vrijeme suvereno snalazi na samom vrhu najistaknutijih i najeksponiranijih svjetskih političara. Sanna Marin. Uz Bidena, Johnsona, Macrona, Putina, Zelenskog, Scholza, Trudeaua… No tko je zapravo 36-godišnja Finkinja, kako se vinula u među zvijezde svjetske politike te na koji način već godinama uspijeva mijenjati svjetsku političku scenu?