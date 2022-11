Odlukom CK SKH 1972. u Zagrebu je spaljen Hrvatski pravopis Školske knjige, ali je hrvatska emigracija napravila njegov reprint

U Novom Sadu 1954. godine na poziv Matice srpske sastali su se jezikoslovci i književnici iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore radi donošenja zaključaka o potrebi jedinstvenoga pravopisa i ujednačavanja hrvatskog i srpskog nazivlja. Na čelu hrvatske delegacije bio je znameniti profesor Ljudevit Jonke koji je, među ostalima, pod političkim diktatom, potpisao Novosadski dogovor na temelju kojega su Matica hrvatska i Matica srpska objavile Pravopis hrvatskosrpskoga književnog jezika s pravopisnim rječnikom.



Godinu dana poslije, početkom 1955., ustajući protiv dogovora, Jonke razrađuje tezu o varijantama u jeziku i piše: "To onda preneseno na Hrvate i Srbe znači da oni također imaju potpuno pravo na upotrebu svoje hrvatske odnosno srpske varijante književnog jezika i u uredima, i u školi, i u štampi, i na radiju, i na televiziji, i u zakonskim tekstovima i dr." Prof. Jonke na kraju zaoštrava to pitanje do maksimuma: "Nadalje, mora nam biti jasno da ne mogu srpsku varijantu književnoga jezika normirati hrvatski stručnjaci, a hrvatsku varijantu srpski stručnjaci, a pogotovo ne može o tom odlučivati pomiješana većina. Svaki narod potpuno suvereno odlučuje o svom književnom jeziku i po prirodnom pravu i principima sadržanim u našem socijalističkom Ustavu."