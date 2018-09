Uoči početka sjednice Statutarne komisije SDP-a u utorak, koja je odlučivala o žalbi četvorice suspendiranih članova Predsjedništva, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar kazao je da će na sjednici iznijeti stavove 96-ero kolegica i kolega koje su ljetos u pismu sa zahtjevom da Davor Bernardić odstupi sa čela stranke.

"I nije riječ samo o nas 96, danas nas je vjerojatno 9.996, a možda će nas sutra biti i 20 tisuća", poručio je Kolar.

Kazao je kako od sjednice očekuju da dobiju mogućnost prezentirati svoje stavove vezane uz zaključak Glavnog odbora o suspenziji.

VIDEO Željko Kolar uoči sjednice

"Nije dobro to što Statutarna komisija nije do kraja formirana i što nisu izabrani svi članovi iako je prošlo šest mjeseci od donošenja novog Statuta. Također, nije dobro što su se pojavile informacije da se vrši pritisak na kolege u Statutarnoj komisiji, a još je gore to što je jučer jedan od članova podnio ostavku zbog pritisaka iz vrha stranke", ocijenio je Kolar.

"Cijelo vrijeme u javnosti se govori da je ovdje riječ o naša četiri stranačka prijatelja, no riječ je o nas 96 koji smo potpisali to pismo i imamo puno argumenata o kojima ćemo danas govoriti pred Statutarnom komisijom", najavio je. Nije htio prejudicirati odluku Statutarne komisije nego je kazao da će iznijeti svoje argumente, a onda će pričekati odluku.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Statutarna komisija odlučuje o žalbi četvorice suspendiranih članova Predsjedništva stranke Peđe Grbina, Siniše Hajdaša Dončića, Mihaela Zmajlovića i Vedrana Babića.

"Pobunjeničkom" četvercu, koji je u krugu predsjednika Bernardića detektiran kao vođa pobune protiv njega, Glavni odbor SDP-a na dvanaestosatnoj sjednici sredinom srpnja izrekao je stegovnu mjeru privremenog oduzimanja prava na obnašanje svih funkcija u SDP-u i članskih prava na dvije godine.

Suspendirani članovi, prema Statutu, imaju pravo na sjednicu na kojoj iznose svoju "obranu" i koja odlučuje o njima pozvati podupirućeg člana stranke. Tako je Grbin pred Statutarnu komisiju kao potporu pozvao šefa šibenskog SDP-a Tončija Restovića, Hajdaš Dončić krapinsko-zagorskog župana Željka Kolara, Zmajlović čelnika zagrebačkog SDP-a Gordana Marasa, a Babić bivšeg glavnog tajnika SDP-a Igora Dragovana.

Nakon što sasluša argumente koje će iznijeti suspendirani i njihovi podupiratelji, ali i stavove predstavnika Glavnog odbora koji je donio odluku o suspenziji, Statutarna komisija će se povući i donijeti odluku koja javnosti, kako je najavljeno, biti poznata za najviše tri dana.

U ponedjeljak je član Statutarne komisije Hrvoje Nekić podnio neopozivu ostavku zbog, kako je pojasnio, "kontinuiranih pritisaka i zahtjeva iz vrha stranke da potvrde odluku Glavnog odbora".

Za petak je najavljeno i okupljanje većine potpisnika pisma u općini Kamanje u kojoj bi se na neformalnom druženju trebali razgovarati o eventualnim budućim potezima nezadovoljnika, pogotovo potvrdi li Statutarna komisija odluku Glavnog odbora o dvogodišnjem oduzimanju prava na obnašanje svih funkcija u SDP-u i članskih prava za četverac iz Predsjedništva.