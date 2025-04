S Bernardićeve liste SDP i Možemo lovit će 'žetone'?

Unatoč intenzivnim pregovorima, od saveza Davora Bernardića i Pavla Kalinića za lokalne izbore u glavnom gradu, kako stvari stoje, neće biti ništa. Dvojac koji se pokušavao zadnjih tjedana ujediniti na izbore će odvojeno. Bernardić je u četvrtak u Westinu predstavio svoj savez koji je uspio okupiti za bitku za Zagreb i u njemu bivšega Bandićeva pročelnika nije bilo. Na svoju stranu pridobio je zato, nakon HNS-a, HSLS-a i Fokusa, i Trpimira Golužu, koji je odustao od vlastite kandidature i pristao Bernardiću biti kandidat za zamjenika gradonačelnika.

Pridobio je Bernardić i Dinu Vasić, koja je javnosti postala poznata kada je na prošlim lokalnim izborima ušla u Skupštinu s liste SDP-a, a zbog podjela i neslaganja napustila Klub SDP-a u rujnu 2022. godine. Ovoga puta Vasić ide za Bernardićevu zamjenicu.

Za šefa Skupštine Zagreb United – Zajedno pobjeđujemo, kako se Bernardićev savez nazvao, predlaže pak Davora Šterna, bivšeg naftaša u Ini i Rusiji te bivšeg ministra gospodarstva, koji je na listi za lokalne izbore u Zagrebu bio i 2013. godine, i to onoj tadašnjega gradonačelnika Milana Bandića. I kao što je Bandić 2013. godine Davora Šterna vidio kao idealnog šefa Skupštine, tako ga i sada Bernardić predlaže upravo za tu poziciju i navodno će biti i prvi na listi Zagreb Uniteda koju će koalicija predati u utorak. U tom slučaju Bernardić bi vjerojatno bio zadnji na listi.

Upravo je bitka za Skupštinu i glavna bitka koju novi savez vodi s obzirom na to da, prema do sada objavljenim anketama za Zagreb, Bernardić nema šanse ući u drugi krug i ugroziti aktualnoga gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Osvajanje određenog broja mandata u Skupštini realnija je opcija iako bi mu i taj cilj bio lakše ostvariv da je uspio postići dogovor i s Kalinićem, s obzirom na to da obojica računaju na isto ili slično biračko tijelo. Izlaskom u "dva bloka" dio tih glasova će se "osuti" i paralelno "nagraditi" najjaču listu, a sva istraživanja kažu da će to biti ona SDP-a i Možemo.

Međutim, isto je tako pod upitnikom i cilj SDP-a i Možemo, a to je da na izborima osvoje apsolutnu većinu i da im za formiranje većine nisu potrebi partneri sa strane pa se postavlja i logično pitanje može li se upravo Bernardićeva lista pretvoriti u "listu žetona", onu za kojom će najjača lista moći posegnuti za formiranje skupštinske većine.

Naime, ne bi bilo prvi put da liste sklopljene nabrzaka, od stranaka i pojedinaca za koje se ne može kazati da su kompatibilni, nakon izbora ne ostanu na okupu i da se rasprše kao rakova djeca. Uostalom, i u vrhu SDP-a već se može čuti kako u slučaju da im doista bude nedostajala koja ruka za skupštinsku većinu, planiraju gledati upravo u smjeru Bernardićeva novog saveza, gdje ima, čuje se, nekoliko njima prihvatljivih pojedinaca.

Mora preskočiti Selak Raspudić

Politički analitičar Dragan Bagić slaže se da bi upravo Bernardićeva lista mogla postati ona s koje bi savez Možemo i SDP-a, u slučaju da ne osvoji apsolutnu većinu za Skupštinu, mogao tražiti pomoć.

– To nije homogena grupacija kao što prije nisu bile Bandićeve liste. SDP i Možemo mogu samo moliti Boga da ih što više s te liste uđe u Skupštinu. Iako mu to sigurno nije namjera, Bernardić zapravo svojim angažmanom na izborima doista može pomoći Tomaševiću kod sastavljanja većine – kaže Bagić. Dodaje kako je u Zagrebu ključna bitka koja se vodi ona za Skupštinu, ali isto tako dodaje i kako bi Bernardiću, "kao kvačica", dobro došao ulazak u drugi krug, ma koliko mu to, na dugo staze, zapravo, dodaje, neće značiti ništa. Za takvo što, barem ako je vjerovati anketama, mora preskočiti nezavisnu kandidatkinju Mariju Selak Raspudić, koja za sada, kako se čini prema istraživanjima i Ipsosa i Promocije, slovi kao ona koja će uz Tomaševića ući u drugi krug.

