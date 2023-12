Od djelatnice Fine dobivao podatke, a za uzvrat se sumnja da joj je dao novac i platio ljetovanje

Tri osobe uhićen su u najnovijoj policijsko-uskočkoj akciji na području Zagreba i Karlovca. USKOK je potvrdio da su u tijeku izvidi, što znači da se obavljaju pretrage kod uhićenih osoba, nakon čega će biti dovedeni na ispitivanje u USKOK. Nakon toga će se odlučiti hoće li USKOK za uhićene osobe tražiti istražni zatvor. Prema onom što je službeno priopćeno, uhićene osobe sumnjiče se za zloporabu službene dužnosti.

Neslužbene informacije pak kažu da su se ovaj put na meti istražitelja našle djelatnica Porezne uprave i djelatnica Fine. I to zbog sumnje da su određenim osobama odavale informacije koje nisu trebale. Jedna od tih osoba, koja je tražila i dobila informacije, prema neslužbenim informacijama je i Denis Bilić.

Bilić je ljetos već bio uhićen, i to sa Slavišom Penavom, koji je u vrijeme tog uhićenja bio pomoćnik ravnatelja Porezne uprave, zaposlen na mjestu voditelja Službe za strategiju, informiranje i električne servise u Središnjem uredu Porezne uprave. U tom slučaju pokrenuta je istraga protiv njih dvojice, koja, koliko je poznato, još nije okončana.

USKOK njih dvojicu sumnjiči da su navedena koruptivna djela počinili od studenoga 2021. do 18. ožujka 2022. Prema tadašnjim navodima USKOK-a, Denis Bilić se sumnjiči da je Penavi dao 2500 eura mita, kako bi mu ovaj pomogao u deblokadi računa jedne tvrtke kojoj je Porezna uprava zamrznula račune te naložila blokadu zbog nepravilnosti utvrđenih oko (ne)plaćanja PDV-a. Denis Bilić, koji se predstavljao kao osoba koja može riješiti takve probleme, obratio se Penavi, koji je nakon toga od poreznika koji je radio na tom spisu tražio informacije, pojašnjavao mu što se treba napraviti... Za Penavine poslove s Denisom Bilićem doznalo se tijekom izvida jedne druge porezne prevare u kojoj je Bilić bio osumnjičen te tajno praćen i prisluškivan. To je uključivao i "bubu" u automobilu koja je, po svemu sudeći, uhvatila neke njegove kompromitirajuće razgovore.

Po svemu sudeći, najnoviji izvidi koji se sada provode svojevrstan su nastavak te priče, u kojoj je Bilić ponovo jedan od "glavnih likova. Jer, prema neslužbenim informacijama, ovaj put ga se sumnjiči da se dogovorio s djelatnicom Fine Sandrom C. da će mu ona dostavljati podatke o njemu zanimljivim osobama i tvrtkama. On joj je za uzvrat obećao novac i besplatno ljetovanje. Ona se pak sumnjiči da je njemu takve podatke odala četrdesetak puta. Sumnja se da su navedena djela počinjena od 2015. do 2023. godine.

