'Očigledno da ova Vlada više ne vlada nego zapravo drugi kroje politiku'

Saborski zastupnik SDP-a Branko Grčić ocijenio je u četvrtak da "ova Vlada više ne vlada, nego zapravo drugi kroje njenu politiku", jer je odustala od mirovinske reforme i podiže plaće u državnim i javnim službama pritisnuta štrajkom prosvjetara.

"Ovo je pokušaj da se s visine nađe rješenje za tešku političku situaciju za premijera Andreja Plenkovića. On je očigledno procijenio da bi ovo mogla biti vatrogasna mjera, dosta skupa, međutim sindikati u obrazovanju su jasno rekli da to nije ono što su tražili", rekao je Grčić novinarima.

Prvo se trebalo razgovarati o koeficijentima u sektoru obrazovanja, a tek onda je trebala doći priča o osnovici, smatra Grčić, no vladajući su odlučili ići prečicom, što će vjerojatno biti uzrok produljenja ove krize.

Zakon kojim bi se riješili koeficijenti najavljuje se već godinama, pa i desetljećima. To je zahtjevan posao jer treba izbalansirati vrijednost svakog radnog mjesta u javnoj upravi i službama, i to treba napraviti struka, a politika treba podržati, kaže Grčić.

No, dodaje, kod nas politika želi utjecati na sve i odlučivati o svemu, a to je razlog da se teško dolazi do sustavnog rješenja.

Odustajanje od smanjenja stope PDV-a bio je jedini način da Vlada priskrbi novac za najavljeno povećanje plaća. U idućoj godini to će biti 1,2 milijarde kuna, međutim, neke druge mjere potiču Vladu da ostatak novaca upotrijebi za kompenzacijske mjere lokalnoj samoupravi, koja kroz nova porezna rasterećenja ostaje bez značajnog novca.

"Ide mjera za mlade koja je teška oko 700 milijuna kuna, a ide i mjera nedovoljnog povećanja neoporezivog dijela dohotka koja će isto koštati lokalne jedinice, a građanima neće donijeti ništa jer je to u neto iznosu najviše 50 kuna, što su zaista mrvice", komentirao je Grčić.

Za njega je odustajanje od mirovinske reforme reteriranje Vlade i "povlačenje s onih pozicija u kojima su se dosta bahato postavili i potrošili proračunskog novca da bi to ispromovirali".

No, referendum je uspio, 750.000 ljudi je stalo protiv toga i Vlada jednostavno nije imala izbora. "Očigledno da ova Vlada više ne vlada nego zapravo drugi kroje politiku Vlade", poručio je predsjednik Središnjeg savjeta SDP-a.

Grčić smatra da bi prosvjetarima trebalo platiti dane u štrajku, ali za Vladu nije zgodno to što će štrajk očito potrajati. Sumnja da će Vlada ići u zabranu štrajka zbog političkog efekta koji bi ta odluka mogla izazvati.