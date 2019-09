Obdukcijski nalaz preminulog mladića iz šibenske bolnice stiže idući tjedan

Iako se obdukcijski nalaz 19-godišnjeg mladića koji je u šibenskoj bolnici preminuo nakon rutinske operacije krajnika očekivao danas, on neće biti gotov prije ponedjeljka.

- Patolog je tražio dodatne analize pa je uključena suradna ustanova i trebat će dva do tri dana za njih - kazala nam je dr. Sanja Jakelić, ravnateljica Opće bolnice Šibenik.

Bolničko Povjerenstvo za unutarnju kontrolu pričekat će taj nalaz prije no što donese zaključak, a njega barem usmeno treba podnijeti ravnateljici do 16. rujna, a pismeno do 20. rujna.

O kojim je dodatnim analizama riječ, nije precizirano.

- Analize su iz područja patologije i ne bih detaljnije o tome, jer svakako trebamo poštivati želju obitelji da se ne ide previše u detalje - kazala je dr. Jakelić.