Nuklearka Krško u najvišem stupnju pouzdanosti, od nedjelje redoviti remont

Nuklearna elektrana Krško dosegnula je s jučerašnjim danom 511 dana rada na punoj snazi i 100-postotnoj dostupnosti i učinkovitosti. U tom je razdoblju, gotovo godinu i pol dana, u energetske sustave Hrvatske i Slovenije isporučila više od 8,51 milijardu kWh domaće niskougljične električne energije.

– Teško da bismo mogli bolje i više. Mislim da je riječ o rekordnom gorivnom ciklusu – rekao je Saša Medaković, hrvatski član uprave NE Krško na tiskovnoj konferenciji u povodu završetka 23. gorivnog ciklusa. U nedjelju u elektrani započinje redoviti remont koji će trajati uobičajenih 29 dana i stajati između 80 i 100 milijuna eura. U remontu će se obaviti 33.000 aktivnosti prema 4200 radnih naloga, a ispunit će ih oko 600 ljudi koji rade u elektrani zajedno s još oko tisuću djelatnika tvrtki vanjskih dobavljača, među kojima su i naše kompanije poput INETEC-a ili Đure Đakovića. Ponovna sinkronizacija s energetskom mrežom očekuje se za kraj listopada ove godine. Ovako uspješan gorivni ciklus potvrđuje kako je elektrana i dalje u najvišem stupnju pouzdanosti te izvrsnosti. Da je riječ o najvišoj razini sigurnosti, nismo se uvjerili samo mi na prigodnom obilasku već tomu svjedoči i najviša ocjena Svjetskog udruženja operatora nuklearnih elektrana, WANO, kako je riječ o jednoj od najsigurnijih nuklearnih elektrana u svijetu, i to već po treći put zaredom. Za ovog ciklusa elektranu je posjetio i Rafael Grossi, glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju. Ipak, istaknuto je kako je ovo bila izazovna godina.

– Imali smo zahtjevnih situacija, pogotovo tijekom ljeta, ponajviše zbog vremenskih prilika, no uspjeli smo održati elektranu na najvećim snagama cijelo vrijeme i doći do ovakvog rezultata – rekao nam je Medaković. Na elektrani su tijekom ovog ciklusa neke razine zaštite i dorađene, poput one protiv tuče, s obzirom na promjene vremena. Sada je ta zaštita sigurnosnih komponenti pojačana te može izdržati tuču s grumenima leda promjera i do 20 cm. Također je nadograđena i gromobranska zaštita, koja sada može izdržati i udare munje amplitude do 400 kA. U skladišnom prostoru elektrane pohranjen je i nisko te srednje radioaktivni otpad u količinama ekvivalentnima količinama vode olimpijskog bazena. Sav taj otpad čeka premještanje.

– Slovenska polovica ide u trajno odlagalište Vrbina, tik uz elektranu. Hrvatska polovica na Trgovsku goru, u novo privremeno skladište koje bi trebalo biti uspostavljeno do 2028. Potom Hrvatska ima dovoljno vremena odlučili o lokaciji i sagraditi trajno odlagalište za sav radioaktivni otpad iz RH. Na toj ili nekoj drugoj lokaciji – rekao je Medaković. U funkciji je i suho skladište visokoradioaktivnog otpada u kojem je u prvom skladištenju pohranjeno 16 spremnika. Bilo je riječi i o planu za NE Krško 2, koja bi bila smještena zapadno od postojeće. Bio bi to opet Westinghouseov sustav, samo napredniji AP1000 snage 1100 MW, a koji bi imao zatvoreni sustav hlađenja, zbog čega bi trebao i manje tekuće vode. Uprava NE Krško ističe kako je projekt u rukama tvrtke GEN Energija, kojoj je slovenska vlada povjerila njegovo provođenje.