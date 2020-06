Novinarka pozirala pored krokodila pa skoro nastradala: 'Pokušao me pojesti za večeru'

Australska novinarka Zarisha Bradley pozirala je pored krokodila, no on je prema njoj skočio. Novinarka je brzo reagirala i izbjegla ga, no trenutak je bio vrlo zastrašujuć.

Smatralo se da je krokodil nazvan Bonecruncher nestao za vrijeme šumskih požara koji su protresli Australiju, no nakon osam mjeseci se vratio i obradovao Matta Wrighta, hvatača životinja kojemu je ovaj krokodil bio miljenik. S njim se povezivao čak osam godina, a do sada su stekli toliko povjerena jedan u drugoga da Wright može s krokodilom biti u vodi.

Zarisha je za australski 9 News radila priču o njihovom ponovnom susretu. Sagnula se kako bi pozirala pored naizgled mirnog krokodila, no onda se uplašila za svoj život.

"Pokušao me pojesti za večeru i mislim da se nikad nisam brže kretala u životu", rekla je novinarka. Fotografije i snimke objavila je na svom Twitteru profilu, gdje je napisala kako joj krokodil "nije uzvratio osmijeh".