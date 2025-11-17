Novi noćni vlak spaja ova četiri europska grada: Pogledajte koji su to i kolika je cijena

Od 14. prosinca putnici će moći putovati novom noćnom željezničkom linijom EN Carpatia, koja će povezati jugoistočnu Poljsku s četiri europska grada, Bečom, Bratislavom, Budimpeštom i Münchenom, po nevjerojatno niskoj cijeni od samo 50 funti ( oko 56 eura), izvijestila je poljska medijska kuća TVP World. Poljski državni željeznički operater PKP Intercity pokreće ovu liniju s polaskom iz Przemysla, grada na jugoistoku Poljske. Vlak će kretati svakodnevno u 17:51 po lokalnom vremenu, prolazeći kroz Rzeszów, Krakow i Katowice, prije nego što uđe u Češku Republiku. U Bohuminu, na istoku Češke, dio vagona odvaja se prema Bratislavi i Budimpešti, dok ostatak nastavlja prema Beču, Linzu i Salzburgu u Austriji, s konačnim odredištem u Münchenu, gdje stiže sljedećeg jutra u 10:24. Ukupno vrijeme putovanja iznosi oko 16 i pol sati. Povratni vlak iz Münchena polazi u 18:45 i stiže u Przemysl sljedećeg dana u 10:10.
Putnici mogu birati između različitih vrsta smještaja: standardnih sjedala, vagona s kaučem ili luksuznih "Deluxe" odjeljaka za spavanje, namijenjenih za do tri osobe. Deluxe putnici uživat će u dodatnim pogodnostima, uključujući ručnike, papuče, gel za tuširanje, pribor za njegu zubi, grickalice i tople napitke. Za miran san, svjetla u vagonima gase se od 22 do 6 sati, a kondukteri bude putnike 30 minuta prije dolaska na odredište. Budući da je linija dio EuroNight usluge, rezervacije su obavezne.
Ova povoljna cijena karata u oštroj je suprotnosti s cijenama noćnih vlakova u drugim zemljama. Primjerice, u Velikoj Britaniji vožnja vlakom Caledonian Sleeper od Londona do Invernessa u "klasičnoj" kabini košta čak 230 funti ( oko 260 eura), dok standardno sjedalo počinje od 79 funti ( oko 89 eura).
Nova linija EN Carpatia predstavlja atraktivnu i pristupačnu opciju za putnike koji žele istražiti Europu udobno i ekonomično, uz priliku za uživanje u slikovitim rutama kroz Poljsku, Češku, Slovačku, Mađarsku i Austriju. Očekuje se da će ova usluga privući značajan broj turista i poslovnih putnika, dodatno jačajući povezanost srednje Europe, javlja Independent.
Da početna cijena je to, ali da je dobiješ vrlo brzo će se trebati planirati mjesecima unaprijed. Neki dan sam sličnim "jeftinim" projektom Europskih željeznica mislio do jedne Eurospje prijestolnice, reklama je cca 45 EUR, na kraju ispada preko 300 osim ako ne bukiram mjesec dana unaprijed. Otišao na stranicu koja traži letove i platio 130 EUR povratnu avionsku kartu, a uopće nije riječ o niskobudđetnom prijevozniku. EU dobro treba preispitati cijene putničkog željezničkog prometa.