Novi noćni vlak spaja ova četiri europska grada: Pogledajte koji su to i kolika je cijena

Od 14. prosinca putnici će moći putovati novom noćnom željezničkom linijom EN Carpatia, koja će povezati jugoistočnu Poljsku s četiri europska grada, Bečom, Bratislavom, Budimpeštom i Münchenom, po nevjerojatno niskoj cijeni od samo 50 funti ( oko 56 eura), izvijestila je poljska medijska kuća TVP World. Poljski državni željeznički operater PKP Intercity pokreće ovu liniju s polaskom iz Przemysla, grada na jugoistoku Poljske. Vlak će kretati svakodnevno u 17:51 po lokalnom vremenu, prolazeći kroz Rzeszów, Krakow i Katowice, prije nego što uđe u Češku Republiku. U Bohuminu, na istoku Češke, dio vagona odvaja se prema Bratislavi i Budimpešti, dok ostatak nastavlja prema Beču, Linzu i Salzburgu u Austriji, s konačnim odredištem u Münchenu, gdje stiže sljedećeg jutra u 10:24. Ukupno vrijeme putovanja iznosi oko 16 i pol sati. Povratni vlak iz Münchena polazi u 18:45 i stiže u Przemysl sljedećeg dana u 10:10.

Putnici mogu birati između različitih vrsta smještaja: standardnih sjedala, vagona s kaučem ili luksuznih "Deluxe" odjeljaka za spavanje, namijenjenih za do tri osobe. Deluxe putnici uživat će u dodatnim pogodnostima, uključujući ručnike, papuče, gel za tuširanje, pribor za njegu zubi, grickalice i tople napitke. Za miran san, svjetla u vagonima gase se od 22 do 6 sati, a kondukteri bude putnike 30 minuta prije dolaska na odredište. Budući da je linija dio EuroNight usluge, rezervacije su obavezne.

Ova povoljna cijena karata u oštroj je suprotnosti s cijenama noćnih vlakova u drugim zemljama. Primjerice, u Velikoj Britaniji vožnja vlakom Caledonian Sleeper od Londona do Invernessa u "klasičnoj" kabini košta čak 230 funti ( oko 260 eura), dok standardno sjedalo počinje od 79 funti ( oko 89 eura).

Nova linija EN Carpatia predstavlja atraktivnu i pristupačnu opciju za putnike koji žele istražiti Europu udobno i ekonomično, uz priliku za uživanje u slikovitim rutama kroz Poljsku, Češku, Slovačku, Mađarsku i Austriju. Očekuje se da će ova usluga privući značajan broj turista i poslovnih putnika, dodatno jačajući povezanost srednje Europe, javlja Independent.