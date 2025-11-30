Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
U NOVOM VINODOLSKOM

Novi detalji eksplozije u kojoj je ozlijeđeno troje djece, policija završila pretragu

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
30.11.2025.
u 16:24

Prema dosad utvrđenom, radi se o nesretnom slučaju

Jučer poslijepodne u Novom Vinodolskom dogodila se eksplozija nepoznate naprave u kojoj je ozlijeđeno troje djece. Hitno su prevezena u KBC Rijeka, gdje im je pružena liječnička pomoć. Policija je odmah izašla na teren, obavila pregled i uzela tragove s mjesta događaja. Danas je napravljen još jedan detaljan pregled šireg područja, uz pomoć psa obučenog za otkrivanje eksploziva, no nisu pronađeni nikakvi drugi sumnjivi ili opasni predmeti. Prema dosad utvrđenom, radi se o nesretnom slučaju u kojem su djeca aktivirala nepoznatu eksplozivnu napravu koju su pronašla.

"Iako su u ovom događaju izbjegnute najteže posljedice, ponovo upozoravamo građane, posebice djecu da je u slučaju pronalaska sumnjivih predmeta o tome potrebno odmah obavijestiti policiju pozivom na 192 ili nazvati najbližu policijsku postaju. Sumnjive predmete, bilo da su zaostali iz 2. svjetskog rata ili su ostavljeni  na mjestima dostupnim drugim osobama, ne smije se dirati, pomicati ili ih sami donositi u policiju. Kako bi se izbjegle neželjene posljedice policija će po zaprimanju dojave izići na  mjesto pronalaska  te pronađene sumnjive i opasne predmete zbrinuti na siguran način te ih potom uništiti prema pravilima struke", stoji u priopćenju PU primorsko-goranske.

Ključne riječi
djeca eksplozivna naprava Novi Vinodolski

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar AGRAM
AGRAM
16:41 30.11.2025.

Kao prvo, zašto se ne piše koliko ti klinci imaju godina. Ovako može ima od 0-16 god. Drugo. Koje su to gluposti da su našli eksplozivnu. Možda i jesu, ali sumnjam. Znaju oni jako dobro što je to bilo. Neka jača petarda koju si oni zapalili, nitko drugi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja