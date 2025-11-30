Novi detalji eksplozije u kojoj je ozlijeđeno troje djece, policija završila pretragu

Jučer poslijepodne u Novom Vinodolskom dogodila se eksplozija nepoznate naprave u kojoj je ozlijeđeno troje djece. Hitno su prevezena u KBC Rijeka, gdje im je pružena liječnička pomoć. Policija je odmah izašla na teren, obavila pregled i uzela tragove s mjesta događaja. Danas je napravljen još jedan detaljan pregled šireg područja, uz pomoć psa obučenog za otkrivanje eksploziva, no nisu pronađeni nikakvi drugi sumnjivi ili opasni predmeti. Prema dosad utvrđenom, radi se o nesretnom slučaju u kojem su djeca aktivirala nepoznatu eksplozivnu napravu koju su pronašla.

"Iako su u ovom događaju izbjegnute najteže posljedice, ponovo upozoravamo građane, posebice djecu da je u slučaju pronalaska sumnjivih predmeta o tome potrebno odmah obavijestiti policiju pozivom na 192 ili nazvati najbližu policijsku postaju. Sumnjive predmete, bilo da su zaostali iz 2. svjetskog rata ili su ostavljeni na mjestima dostupnim drugim osobama, ne smije se dirati, pomicati ili ih sami donositi u policiju. Kako bi se izbjegle neželjene posljedice policija će po zaprimanju dojave izići na mjesto pronalaska te pronađene sumnjive i opasne predmete zbrinuti na siguran način te ih potom uništiti prema pravilima struke", stoji u priopćenju PU primorsko-goranske.