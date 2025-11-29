Eksplodirala nepoznata naprava u Novom Vinodolskom: Troje djece ozlijeđeno

Danas poslijepodne je u Novom Vinodolskom došlo do eksplozije nepoznate naprave, pri čemu je ozlijeđeno nekoliko djece, prema neslužbenim informacijama, njih troje, javlja portal Burin. Prevezena su u Riječki KBC, a prema prvim informacijama, djeca nisu zadobila teže ozljede.
Eksplozija se dogodila oko 15 sati na otvorenom prostoru, a o incidentu su obaviještene sve hitne službe. Policija je kratko priopćila da je aktivirana nepoznata naprava te da je u tijeku očevid, nakon kojeg će biti poznate detaljnije informacije.
