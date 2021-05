'Nobelovcu Peteru Handkeu dobro je u društvu ratnih zločinaca'

Razgovarajući s novinarom FAZ-a Michaelom Martensom o njegovoj novoj knjizi “San zvan Jugoslavija, razgovori o Ivi Andriću”, koja je upravo izašla kod nas u izdanju Naklade Ljevak, otkrio nam je da je austrijski pisac Peter Handke zbog svojeg odnosa prema ratu u bivšoj Jugoslaviji u Njemačkoj i drugdje često kritiziran te da je zbog toga uredništvu FAZ-a poslao pismo.

Taj lanjski dobitnik Nobelove nagrade za književnost obratio se uredništvu uglednih njemačkih novina zbog Martensova pisanja o Handkeovu nedavnom posjetu Srbiji i Republici Srpskoj gdje je pritom dobio i najviša tamošnja odlikovanja.

Naime, u svojem tekstu naslovljenom “Peter Handke u nadnaravnoj veličini” novinar konstatira da je “Handke osim Nobelove nagrade dobio i više priznanja te još poneku nagradu, npr. Orden Republike Srpske, čime se našao u društvu nekih drugih poznatih dobitnika tog odlikovanja, primjerice s bosansko-srpskim ratnim zločincima Ratkom Mladićem i Radovanom Karadžićem koji su osuđeni na doživotne zatvorske kazne ili srpskim desnim radikalom i nekadašnjim dobrovoljcem Vojislavom Šešeljom”.

Martens u svojem kritičkom tekstu podsjeća na stajališta Milorada Dodika prema genocidu u Srebernici te na činjenicu da se u srpskom dijelu BiH postavljaju spomenici počiniteljima tih i takvih djela. Ali i na Handkeova gledanja u kojima majke Srebrenice naziva – “takozvanima”.

S Karadžićem, Šešeljom...

Sada je Handke odlučio odgovoriti na Martensov tekst pismom glavnom uredništvu FAZ-a koje, kako je napisao, nije demanti, već samo osvrt. U svojem pismu Handke tvrdi da prije putovanja u svoj, kako kaže, “srpski dom duše” nije uopće znao da bi trebao dobiti odlikovanja.

Ni najviše odlikovanje Republike Srpske, ni u Srbiji “Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena”. Jedini je smisao njegova putovanja bio, ističe, posjet Višegradu gdje je djetinjstvo i mladost proveo uzorni jugoslavenski pisac Ivo Andrić i gdje je trebao primiti nagradu nazvanu po tom velikom književniku. Ipak, Banja Luka je bila nezaobilazna na putu do Višegrada, pa ga je ondje, ističe, iznenadio Orden Republike Srpske na lenti koji mu je uručila predsjednica RS-a Željka Cvijanović.

“Bedastoća je da sam tada u Banja Luci rekao da je to za mene veliki trenutak, vaš je novinar pogriješio”, tvrdi Handke. Činjenica je, međutim, da su i brojni srbijanski mediji čiji su izvjestitelji prisustvovali tom činu prenijeli upravo te Handkeove riječi. I tako je u Višegradu u društvu Dodika i Emira Kusturice iz ruku potonjeg primio nagradu nazvanu po Ivi Andriću, a u pismu uredništvu FAZ-a tvrdi da je na Kusturičin spomen da bi istu nagradu trebao dobiti i Dodik uzviknuo:

“Ne! Nikako političaru!” Da bi opet ustvrdio kako u njegovoj rečenici kojom kaže da “nijedan drugi narod nema toliko tuge i optimizma u sebi kao Srbi”, nije spomenuo optimizam. Iako su i tu rečenicu prenijeli mediji u Srbiji. Handke potom ističe svoju razočaranost Martensovim kritičkim pisanjem o njegovu posjetu RS-u i Srbiji zaključujući da bi i novinaru poželio da pronađe svoj “duševni dom, ako za to već nije prekasno”.

U svojem odgovoru Handkeu koji je poslao Večernjem listu, Michael Martens ističe da ako ga je pogrešno citirao on, onda su ga pogrešno citirali i svi tada prisutni novinari te da je “teško vjerovati da se radi o zajedničkim teškoćama sa sluhom”. A pritom su Handkea na isti način citirali i skloni mu beogradski mediji poput Politike navodeći tekst s citatom u kojem govori o “velikom trenutku”.

“Važnije je međutim da g. Handke sada zna, ako to cijelo vrijeme nije i znao, da je najviše odličje Republike Srpske koje je zahvalno primio u Banja Luci dodijeljeno i Radovanu Karadžiću te drugim osuđenim ratnim zločincima. On u svojem pismu FAZ-u ni riječju ne kaže da je sada “nositelj časti” koju dijeli s nekima koji će ostatak života provesti iza rešetaka jer su odgovorni za smrt tisuća ljudi. Zašto? Jer mu to vjerojatno ne smeta. On se u takvom društvu osjeća dobro. Tamo on i želi biti”, napisao je Martens. Također mu nije jasno kako je to Handke bio iznenađen odlikovanjem u Beogradu ako su lani brojni njemački mediji izvijestili o tome da će ga dobiti.

Dodik čita samo jelovnike

“Nije li to mogao barem negdje pročitati ili čuti? Ali to je za njega tipično kada se radi o bivšoj Jugoslaviji”, piše novinar FAZ-a.

Dapače, orden mu je uručen još u veljači 2020., u odsutnosti, zbog pandemije, Aleksandra Vučića. I to su njemački mediji izvijestili, ali on opet ne zna ništa.

“I još jedna stvar. Dobro je da je Handke dobio najviše odlikovanje Republike Srpske. No, teško da ga je dobio za književnost. Milorad Dodik čita samo menije u restoranima i bankovne izvode. Romane? Ne. Handke nije odličje dobio kao pisac nego za svoj politički aktivizam. Kako sada ima isti orden kao Karadžić i Mladić, to ga smješta u kontekst u koji i pripada”, zaključuje Martens i predlaže: “Dodik bi trebao odlikovanje dati i onima koji su Handkeu dali Nobela, oni to odlikovanje svakako zaslužuju.

