Njemački Parlament olakšao proceduru za azil pojedinim zemljama

Njemački Bundestag proglasio je u petak zemlje Magreba i Gruziju zemljama sigurnog porijekla, što bi trebalo olakšati protjerivanje podnositelja zahtjeva za azilom iz ovih zemalja kojima je zahtjev odbijen, no ovaj proces mogao bi biti zaustavljen u domu saveznih pokrajina Bundesratu zbog otpora pokrajina u kojima je na vlasti stranka Zeleni.

„Niti tri posto zahtjeva za azilom građana iz ovih zemalja se ne odobrava. Ovom odlukom će ostati više vremena za one kojima je stvarno potrebna pomoć“, rekao je ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer (Kršćansko-socijalna unija CSU).



Seehofer je ukazao na to da je nakon proglašavanja zemalja zapadnog Balkana sigurnima drastično pao broj podnositelja zahtjeva za azilom iz ovih zemalja.



„Zloupotreba sustava pružanja azila građana ovih zemalja se znatno smanjila“, rekao je Seehofer koji je naglasio da i dalje ostaje na snazi „individualni pristup“ tj. da će se i dalje odlučivati od slučaja do slučaja.



Prijedlog, koji je danas odobrio Bundestag, zapravo je drugi pokušaj koalicijske demokršćansko-socijaldemokratske vlade Angele Merkel da zemlje Alžir, Maroko, Tunis i Gruziju proglasi sigurnima. Prvi pokušaj je propao zbog toga jer su u domu saveznih pokrajina Bundesratu, pokrajine u kojima u vlasti sudjeluje stranka Zeleni glasovale protiv ovog nauma.

Predstavnici strankesu i danas najavili svoj otpor proglašavanju zemalja Magreba i Gruzije sigurnima, a kao argument su naveli progon homoseksualaca, žena, oporbenih političara te pripadnika vjerskih manjina u ovom zemljama.„Novi zakon ne uzima u obzir potrebe ovih skupina“, rekla je zastupnica Zelenih Luise Amtsberg u petak u Bundestagu.Novi zakon o sigurnim zemljama odbacila je i stranka Ljevica, koja smatra da bi time odluka o azilu za žitelje ovih zemalja unaprijed bila poznata odnosno da bi bili odbijeni.Prošle godine je povećan broj protjerivanja u zemlje Magreba i Gruziju, a i broj podnositelja azila iz ovih zemalja je neznatan u usporedbi sa zemljama poput Afganistana, Pakistana ili Nigerije.Od 175.000 podnesenih zahtjeva za azilom u razdoblju od siječnja do prosinca 2018. 3.400 otpada na zemlje Magreba i 4.000 na Gruziju.

