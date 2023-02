Zarađuju više nego ikada: Zapadne naftne kompanije ostvarile rekordne profite

Zahvaljujući izuzetno povećanim cijenama plina i nafte, zapadne naftne kompanije zarađuju više nego ikada. Stručnjaci polaze od toga da su najveće zapadne naftne kompanije EXXon, Chevron, BP, Shell i Total prošle godine ostvarili ukupan profit od više od 190 milijardi dolara. To potvrđuju i do sada objavljeni izvještaji samih kompanija. Od izbijanja agresorskog rata protiv Ukrajine, zapadni svijet djelomice bojkotira ruski plin i naftu i morao je brzo pronaći nove izvore energije. To je dovelo do povećanja potražnje i povećanja cijene.

Povećane cijene nafte i plina nisu jedini razlog za megaprofit, smatra ekonomistica Sveučilišta Massachusetts Isabella Weber. Niski troškovi proizvodnje su također važan čimbenik, kaže ona. Naftna industrija je zatvorila skupe proizvodne pogone zbog pada potražnje tijekom pandemije i još ih nije vratila u puni pogon – iako je poslije korona krize globalna potražnja za naftom ponovo povećana, a ponuda smanjena sankcijama Rusiji zbog rata u Ukrajini, piše Deutsche Welle.

Francuska: TotalEnergies - 36,2 milijarde dolara

Francuski TotalEnergies ima što pokazati: prošle godine je ostvario profit od nevjerojatnih 36,2 milijarde dolara - što je dvostruko više nego godinu dana ranije. Međutim, 15 milijardi dolara je otpisao zbog povlačenja iz Rusije i još neke stvari u visini od 700 milijuna dolara. Usprkos tome je čist profit rekordan 20,5 milijardi dolara (19,1 milijarda eura). To predstavlja povećanje od 28 posto na godišnjoj razini - i jedan od najboljih rezultata neke francuske kompanije svih vremena.

TotalEnergies je posebno profitirao od visokih cijena nafte i plina te ogromnog povećanja potražnje za ukapljenim prirodnim plinom (LNG) kako je kompanija objavila u srijedu. TotalEnergies planira otkup dionica u iznosu od dvije milijarde dolara u tekućem prvom kvartalu 2023., rekao je šef Totala Patrick Pouyanné.

Britanija: Shell 40 milijardi, BP 28 milijardi

Zahvaljujući procvatu poslovanja s plinom, britanska energetska kompanija Shell je 2022. udvostručila profit u odnosu na prošlu godinu na skoro 40 milijardi dolara. Time je također postigla najbolji poslovni rezultat u svojoj povijesti. Također, britanska naftna kompanija BP više je nego udvostručila svoj profit prošle godine na oko 28 milijardi američkih dolara.

SAD: Exxon 56 milijardi, Chevron 35,5 milijardi

Najveća američka naftna kompanija Exxon ostvarila je neto profit od skoro 56 milijardi dolara u 2022. godini - oko 140 posto više nego u prethodnoj godini i najveći rezultat u više od 140-godišnjoj povijesti kompanije. Chevron je također ostvario profit od 35,5 milijardi američkih dolara, više nego dvostruko više nego godinu dana ranije.

Kritike zbog ogromnih profita

Činjenica da u vremenima visoke inflacije, ali i globalnog zagrijavanja i klimatskih kriza upravo sektor nafte i sirovina pliva u novcu, izaziva međunarodne kritike. EU je već u rujnu odlučio uvesti takozvani porez na ekstraprofit na spektakularne profite energetskih kompanija. Novac će biti iskorišten za financiranje pomoći građanima i poduzećima. Međutim, Exxon (SAD) je već najavio da će sudskim putem osporiti taj porez.

Supredsjedatelj stranke Ljevice Martin Schirdewan kritizirao je planirano oporezivanje viška profita rekavši da je premalo i stupa na snagu prekasno. S druge strane njemačka vlada svojim ljetnim popustom na gorivo doprinijela je visokim profitima naftnih kompanija.

Zaštitnici potrošača u Njemačkoj pozivaju na intervencije politike: „Moraju se zabraniti preveliki profiti", rekla je Leonora Holling, predsjednica udruženja potrošača energije za „Neue Osnabrücker Zeitung".

U Francuskoj su sindikati i ekolozi optužili TotalEnergies da se obogaćuje na račun okoliša i da istovremeno radnici nemaju skoro ništa od ogromnog profita. A TotalEnergies je na to odgovorio ukazujući na popuste na cijene goriva koje je prošle godine odobrio francuskim vozačima. Izvršni direktor Patrick Pouyanné obećao je daljnje takve mjere.

A u svom govoru o stanju nacije, predsjednik SAD-a Joe Biden pozvao je na veće poreze na otkup vlastitih dionica. Radi se o potezu koji tvrtke redovito čine da bi smanjile broj vlasnika dionica i povećale dividende (svotu novca koju dobivaju po dionici) onima koji ih posjeduju. Otkupom vlastitih dionica tvrtka također smanjuje svotu na koju mora platiti porez.

Zaštita klime - u drugom planu

Zbog straha vlada zapadnih država od nestašica u opskrbi naftom i plinom, pitanje zaštite klime je prešlo u drugi plan. Fosilno gorivo se kupuje gdje god se nađe na tržištu.

A zbog velike potražnje za naftom i plinom, BP je smanjio svoje klimatske ciljeve: do 2030. će proizvodnju nafte smanjiti 25 posto u odnosu na prošlu godinu. Ranije je najavljeno 40 posto. BP se predstavljao kao jedan od pionira u energetskom sektoru svojim ciljevima zaštite klime.

