Novi hladni rat: Hormuški tjesnac ostaje jedno od glavnih žarišta nestabilnosti, Amerikanci ne odlaze

Sukob između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ušao je u fazu koja sve više podsjeća na hladni rat, obilježen stalnim jačanjem sankcija, incidentima na moru i povremenim neizravnim pokušajima pregovora bez stvarnog političkog napretka. Prema procjenama američkih dužnosnika, riječ je o “zamrznutom sukobu” koji ne prerasta u otvoreni rat, ali ne vodi ni prema dogovoru, dok američke snage ostaju prisutne u regiji, a Hormuški tjesnac jedno od glavnih žarišta nestabilnosti. U takvim okolnostima očekuje se nastavak pritiska na globalna energetska tržišta i moguć rast cijena nafte, uz stalni rizik šire eskalacije. U Washingtonu se istodobno razmatraju dvije strategije: mogućnost novih vojnih udara na Iran ili nastavak politike “maksimalnog pritiska” putem ekonomskih sankcija kako bi se Teheran prisilio na pregovore o nuklearnom programu.