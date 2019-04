Neredi u Tirani: Prosvjednici se sukobili s policijom, ima ozlijeđenih

Nekoliko je osoba ozlijeđeno u subotu u Tirani tijekom nasilnih sukoba oporbenih prosvjednika s policijom, izvijestili su lokalni mediji.Tisuće prosvjednika okupilo su pred parlamentom zahtijevajući ostavku premijera Edija Rame.

Policija je koristila suzavac i palice protiv gomile, zapaljen je jedan automobil, a prosvjednici su pokušali ući u zgradu. Ozlijeđenih ima i na strani prosvjednika, policije i novinara, izvijestili su lokalni mediji.

Anti-govt demonstrators in Tirana have thrown Molotov cocktails at police, who are approaching with a water cannon to try to disperse the crowd further after already using tear gas. pic.twitter.com/lBKhJY6yJo