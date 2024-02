Nera Miličić: Nijemci iz srednje klase i dalje imaju novca, a oni i biraju Hrvatsku za odmor

O tome kako dišu najbrojniji hrvatski gosti Nijemci, hoće li Bavarci i ove godine predvoditi val dolazaka i jesu li lanjske epizode s kuglicom sladoleda od četiri eura i sl. zaboravljene, razgovaramo s Nerom Miličić, voditeljicom ispostave Hrvatske turističke zajednice u Münchenu. HTZ-ova predstavnica ovih je dana svojevrsni domaćin hrvatskim turističkim radnicima na münchenskom sajmu fr.e.e., koji spada u važnije za domaći turizam i s kojeg stižu dobre vijesti.

Nijemci su do kraja prosinca već rezervirali ljetovanja u vrijednosti od 3,6 milijardi eura, 1,2 milijarde više nego lani i tristotinjak milijuna kuna više nego 2019. Je li želja za putovanjima toliko narasla ili racionalni Nijemci jednostavno pojačano štede uz first minute popuste?

Nakon stagnacije u prošlim godinama organizirani turizam sada se oporavio te je primjetna potražnja za svim Nijemcima dragim destinacijama. Tako možemo zaključiti da, unatoč strukturalnoj gospodarskoj krizi, Nijemci i dalje rado i puno putuju. Rezultati first minute bukinga pokazuju zapravo klasično ponašanje Nijemaca pri kupnji – pokušati dobiti čim veću vrijednost za uloženi novac, a najkvalitetnija ponuda svakako je u najranijem periodu bukinga. Nitko ne može ignorirati krizu u Njemačkoj pa ovaj dobar rezultat pokazuje da većina njemačkih gostiju koristi rani buking, čemu su se mnoge destinacije i subjekti u svojim ponudama prilagodili. U slučaju Hrvatske ključna je navika putovanja koju su naši gosti s njemačkog tržišta stekli zadnjih godina. Ovo je tek početak, riječ je o prvim i početnim brojkama koje nam daju optimizam.

Kriza u Njemačkoj nije nalik hrvatskoj?

Nijemci imaju novca, više puta dokazali su da znaju njime upravljati, što u normalnim što uz kriznim okolnostima. Međutim, sve je poskupjelo, od energenata do namirnica, pa njihovi kućni budžeti trpe udarce, a prosječne plaće takav rast još uvijek ne prate adekvatno. Sindikati se bore za povećanja plaća u jednoznamenkastim postocima, a povećanja cijena su dvoznamenkasta. Primjerice, u ugostiteljstvu i gastronomiji PDV se vratio na razinu prije COVID krize – 19%, a u pandemiji je bio 7%. Nijemce, koji zbog poskupljenja imaju manje mogućnosti, to čini znatno kritičnijima prema svemu što kupuju te će o svom novcu svakako više razmišljati prije nego što ga odluče potrošiti. Srednja i viša srednja klasa, koja uglavnom putuje k nama, ima novca za godišnji odmor, ali pitanje je gdje će po svojoj procjeni naći najbolju vrijednost za novac. Trudimo se da to bude kod nas.

Oko 63 posto Nijemaca već je isplaniralo svoj odmor, koliko ih u 2024. može očekivati hrvatski turizam?

Nijemci godišnje ostvare 68 milijuna putovanja, od toga otprilike 30% unutar vlastite zemlje što znači da je njemačko tržište još od velikog potencijala, odnosno tržište na koje se isplati ulagati. Prosječno planiranje godišnjih odmora u tvrtkama je godinu do dvije unaprijed, ulaznice za koncerte ili predstave bukiraju se mjesecima unaprijed, čak i djeca dobivaju pozivnice za rođendane mjesec dana unaprijed. Sve ovo ilustrira preferenciju Nijemaca da planiraju dosta unaprijed. Budžet im dozvoljava da putuju, ali kamo će putovati, to je posao koji sada odrađuju destinacije koje se bore za naklonost njemačkog putnika. Prema istraživanju Reiseanalyse 2024., Nijemci bi u ovoj godini trebali realizirati gotovo isti broj putovanja iznad pet dana kao prije pandemije. Ono što je dobro za Hrvatsku jest činjenica da je naša zemlja još 2022. ostvarila znatno veće rezultate u odnosu na razdoblje prije pandemije, dok smo u 2023. taj rezultat ponovili. Prioritet je ravnomjeran raspored gostiju s naglaskom na pred i posezonu, uz uvijek popularnu glavnu sezonu kada se ostvaruje najveći broj putovanja. Posebno veseli sve veća potražnja za kontinentalnom Hrvatskom i dalmatinskim zaleđem, a povećana je i potražnja u grupnim putovanjima. Njemačko tržište polako, ali sigurno ostvaruje naše ciljeve održivog turizma.

Hrvatska Nijemcima, prema sadašnjim istraživanjima, ostaje u top pet ljetnih odredišta, što najviše vole kod nas?

U zadnje tri godine našu je zemlju posjetilo otprilike 10 milijuna Nijemaca. To je jasan pokazatelj da nas doživljavaju kao jednu od najatraktivnijih destinacija. U razgovorima najviše ističu ljepotu prirode, čistoću mora, dobru hranu i naše ljude. Mnogi od njih imaju osjećaj da dolaze kući jer su godinama i više generacija naši stalni gosti.

Što zamjeraju?

Osjetljivi su na teme onečišćenja prirode i neopravdan rast cijena.

U kojoj su se mjeri uopće naviknuli na poskupljenja u Hrvatskoj, za čim je, istina, posegnula i mediteranska konkurencija?

Činjenica je da je sve poskupjelo, ali isto tako u svemu se treba naći mjera. Lani smo se, nažalost, morali boriti s brojnim napisima o poskupljenjima. Borba na tržištu je velika, konkurencija će učiniti sve da privuče goste i moramo biti iznimno oprezni. Naše glavno oružje mora biti vrhunska i kvalitetna usluga uz opravdanu cijenu.

