Poskupljuje uživancija na plaži: Ležaljke, suncobrani, hrana, piće...

Jadranski turizam, ako se izuzmu maškarana događanja i Valentinovo, još spava zimski san, ali već sada je jasno da će goste i ove godine 'počastiti' novim poskupljenjima. Ne toliko masovno i u tolikoj mjeri kao lani, međutim, inflacija nije nestala, a domaćinima i dalje na rashodovnoj strani rastu razne stavke. Među onima koji nemaju puno dvojbi oko toga da će morati korigirati cijene su svi čija je djelatnost vezana uz pomorsko dobro.

Vlada je, naime, na prošlotjednoj sjednici donijela uredbu kojom se regulira dodjela dozvola na pomorskom dobru i određuju minimalne naknade za ugostiteljske usluge, iznajmljivanje ležaljki i druge djelatnosti na javnim plažama unutar pomorskog dobra, a iznosi minimalnih naknada su osjetno povećani.

Minimalna godišnja naknada za iznajmljivače ležaljki i suncobrana po starom je iznosila 40 kuna po ležaljki (suncobranu), a sada je predložena jedinstvena naknada od 40 eura godišnje. Poduzetnik koji želi otvoriti kafić na plaži morat će platiti minimalno 3000 eura godišnje, plus 60 eura po kvadratnom metru terase. To je, pak, 50 posto više od dosadašnje minimalne naknade za najskuplji turistički razred. Za jednostavniju ponudu, šank na otvorenom s aparatom za točenje, trebat će minimalno 2000 eura godišnje, a, recimo, za štand sa suvenirima minimalna naknada s dosadašnjih 200 do 800 eura raste na okruglo tisuću eura.

Toliko je potrebno godišnje i za iznajmljivanje skutera (dosad 400 do 800 eura). dok minimalna naknada za iznajmljivanje motornog čamca sada iznosi 800 eura, a bila je 20 do 46 eura po dužnom metru. Od ove godine poskupljuje i iznajmljivanje pedalina, lani je bilo 40 do 66 eura, a sada - sto eura. No, stvari se ipak ne mijenjaju od trenutka donošenja uredbe koja regulira dodjelu dozvola i minimalne naknade za ugostiteljske usluge. Sve ranije izdane koncesijske dozvole vrijede, naime, do isteka roka.

Inače, zadnji puta se u iznose tih naknada diralo prije dvadeset godina, a propisani novi iznosi služe tek kao početni na natječajima koje raspisuju lokalne vlasti. Znači, u konačnici poslovi na pomorskom dobru mogu biti i financijski zahtjevniji od početnih cifri. Isto tako, naknada može biti i niža od minimalne, i to za 30 posto, pod uvjetom da se na natječaj nitko nije javio. Za atraktivnije lokacije to je, pak, malo vjerojatno tako da će većini ugostitelja na pomorskom dobru biti skuplje poslovati, a onda, podrazumijeva se, i gostima uživati u njihovoj ponudi.

Koliko bi ovog ljeta na plaži mogli stajati kava, sok, piza, pivo...? Do preciznih, konačnih izračuna daleko je koliko i do prvih masovnih dolazaka jadranskih gostiju. U većem broju tradicionalno ih se očekuje za Uskrs, ali kako taj blagdan ove godine pada relativno rano većina plažnih cjenika bit će spremna tek u svibnju, lipnju.

- Da, tada se većina plažnih objekata i otvara. U svakom slučaju, ima još vremena za formiranje novih cijena, ali treba reći i da minimalne naknade za ugostiteljske usluge same po sebi neće biti pokretač poskupljenja. Ne smijemo zaboraviti inflaciju i rast ulaznih cijena, ove naknade će biti samo još jedan razlog za korekciju cijena naviše. Zbog poskupljenja tih naknada svakom će poduzetniku u kalkulaciji ipak manjkati nekoliko tisuća eura. A kolika bi poskupljenja bila fair? To je nemoguće reći. Svaki se objekt razlikuje, a ne postoje ni dvije iste lokacije koje također određuju cijenu i svaki poduzetnik ima svoju računicu - reći će predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Nikola Eterović, kojem, naravno, nije drago zbog rastućeg nameta za njegove kolege ugostitelje, ali, kaže, moglo je biti i gore.

Naime, u ranijim verzijama uredbe iznosi su bili i viši. Recimo, predlagalo se da minimalna naknada za kvadrat terase na pomorskom dobru bude, umjesto konačnih 60, čak sto eura.

- Najgore je bilo za vodene parkove, koji su po kvadratu trebali plaćati također sto eura što je apsolutno previše i potpuno neisplativo za vlasnika. Sva sreća, iznosi su korigirani, sada su realniji i manje - više u skladu s općom situacijom. Pri tom, poskupljenje se moglo očekivati, ipak se u te naknade nije diralo dva desetljeća - iskren je Eterović.

