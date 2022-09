Neobično Putinovo ponašanje: Tijekom govora se ponovno pridržavao za stol s obje ruke

Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je jutros djelomičnu vojnu mobilizaciju te podržao referendume u područjima Ukrajine koja su pod ruskom okupacijom. Njegovo obraćanje naciji prvotno je bilo zakazano za utorak navečer, no potom je bez objašnjenja odgođeno.

Tijekom obraćanja, koje je trajalo nešto više od 10 minuta, ruski čelnik se s obje ruke pridržavao za stol. To je često radio i u posljednje vrijeme, tijekom raznih govora i sastanaka, što je pokrenulo spekulacije da to čini zbog zdravstvenih problema.

Razne glasine o Putinovu zdravstvenom stanju postojale su i ranije, no one su se posebno intenzivirale nakon početka invazije Ukrajine, 24. veljače 2022. godine. Od tada se, naime, najčešće spominje kako predsjednik Rusije vjerojatno boluje od Parkinsonove bolesti ili raka. Osim toga, posljednjih mjeseci pojavili su se navodi kako on gubi vid te da je bio podvrgnut već nekoliko operacija.

Primjerice, u lipnju se društvenim mrežama proširila snimka ceremonije dodjele nagrade ruskom redatelju Nikiti Mihalkovu. Putin je tada održao govor, a vidljivo je kako se cijelo vrijeme ljuljao. Također, rukama se pridržavao za postolje govornice, dok su mu se noge tresle.

Putin’s legs shaking, he looks unsteady on his feet, fueling more speculation about his health. Video was taken Sunday. pic.twitter.com/TIVfK30tAp