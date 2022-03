Nehammer o Ukrajini: Hitno potrebni humanitarni koridori za Harkiv i Kijev

Austrijski kancelar Karl Nehammer i ministar vanjskih poslova Alexander Schallenberg danas su popodne u Beču, na hitno sazvanoj konferenciji za novinare izvijestili o “dramatičnom zaoštravanju situacije u Ukrajini. Oboje su istakli da Austrija “najoštrije osuđuje ruski napadački rat na Ukrajinu”.

Nehammer je u izuzetno emotivnom govoru rekao kako je situacija u Harkivu “strašna”, te da se “svakog trenutka očekuje i napad na Kijev”. “Moje enormno poštovanje prema ljudima u Ukrajini koji se bore za svoju domovinu”, dodao je. Napomenuo je kako je stalno u vezi s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i kijevskim gradonačelnikom Vitalijem Kličkovim.

Nehammer je rekao kako se “obruč oko ukrajinskog glavnog grada Kijeva sve više steže”. “I situacija s ljudima koji žele napustiti Ukrajinu je dramatična”, naglasio je austrijski kancelar.

Poručio je Putinu kako je Ruska Federacija kao agresor sada “dužna uspostaviti sigurne humanitarne koridore”. “Nema sigurnih koridora - niti za 89 austrijskih državljana, koji se tamo nalaze, od čega je njih 42 u Kijevu”, rekao je šef austrijske diplomacije Schallenberg, koji je izvijestio da je danas u Ministarstvo vanjskih poslova pozvao na razgovor ruskog veleposlanika u Austriji. I kako mu je “jasno dao do znanja da nema nikakvog opravdanja za rusku agresiju na Ukrajinu, niti će ga biti”, te kako bi “Rusija mogla odgovarati za ratni zločin”. Nehammer je rekao kako će Austrija “ruskog predsjednika Vladimira Putina i Rusku federaciju učiniti potpuno odgovornima ako se Austrijankama ili Austrijancima nešto dogodi, kao i kod razjašnjavanja ratnog zločina i zločina protiv čovječanstva”. “Napadi na civile i civilnu infrastrukturu, o kojima se izvještava, mogli bi se smatrati ratnim zločinom-i to sam danas rekao ruskom veleposlaniku”, istakao je Schallenberg.

Napomenuo je kako se dokumentacija o ratnom zločinu prikuplja i mogla bi biti proslijeđena Međunarodnom sudu za ratne zločine u Den Haagu. “Dramatično je, koliko vojnika sada mora umrijeti, jer si je jedan utuvio u glavu, da u Europi mora ponovno vladati rat”, ustvrdio je austrijski kancelar. Nehammer je apelirao na Rusiju i Putina, kao i na stanovnike Rusije, za koje je rekao da je, “uvjeren da većina ne podržava ovaj rat” - da prekinu vatru i zaustave rat u Ukrajini.

“Čovječnost je u ovom trenutku najvažnija, bila bi potvrda istinske političke veličine”, dodao je u nadi da će to doprijeti do Putina.

Nehammer je ustvrdio da Ruska Federacija, “ako to želi”, sigurno može osigurati ono što je sada najvažnije, a to su humanitarni koridori za ljude i međunarodne humanitarne organizacije. Na novinarski upit kože li Austrija podržati prijem Ukrajine u EU, Nehammer je odgovorio kako je to “kompleksno pitanje” i sada nije vrijeme za špekulacije nego prioritete, a to su “jedinstvo, odlučnost, solidarnost i pomoć”. Vezano uz izbjeglice iz Ukrajine koje će doći u Austriju austrijski je kancelar jasno dao na znanje da je riječ o “susjednoj zemlji” zahvaćenoj ratom i da će izbjeglice u sklopu zbrinjavanja imati pristup i austrijskom tržištu radne snage.

